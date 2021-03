Duch Petra Kellnera v PPF zůstává, rozpad skupiny teď nehrozí, říká ekonom

Smrt Petra Kellnera rozhýbala akciové trhy a na pražské burze během pondělí poklesly například akcie operátora O2, který patří do skupiny PPF. „Ta teď doplácí na to, že vzrostla nejistota o budoucnosti, ale okamžitý pokles akcií sám o sobě neznamená nic, co by vypovídalo o její budoucnosti,“ říká Bartoň.

Nejistoty se ale podle ekonoma není třeba bát. „Vidíme teď sice rozkolísanost akciových trhů, ale jejich vliv na reálnou ekonomiku je téměř minimální, je to téměř paralelní realita. Dlouhodobě ale česká ekonomika nebude nějak významně ovlivněna. Ale je samozřejmě otázka, co bude s budoucností skupiny jako takové.“

Všechno jede dál

A co tedy bude se skupinou PPF dál? „Musíme odlišit reálný manažerský a oproti tomu vlastnický pohled. Manažersky v zásadě všechno jede dál. A co se stane se těmi, kteří získávají výnosy z té manažerské činnosti? To bude součástí dědického řízení, které samozřejmě může být trošku delší a komplikovanější, než je obvyklé.

„Samozřejmě do budoucnosti nelze vyloučit, že ať už se nabyvatelem stane kdokoliv, třeba udá nový směr, vymění manažery, nasadí tam nové lidi, do budoucna samozřejmě může dojít ke změně zaměření skupiny jako takové. Ale to bude opravdu běh na velmi dlouhou trať,“ míní Petr Bartoň.

„Osoba Petra Kellnera sice již není mezi námi, ale jeho duch tu určitě pokračuje dál,“ pokračuje ekonom. „Ve firmě ostatně vychoval spoustu českých investorů. Jeho odchod sám o sobě není důvodem k rozpadu celé skupiny jako takové minimálně v krátkém či středním období.“

Kellnerova genialita spočívala podle Bartoně ve skvělém čichu na správnou investici. Výjimečný byl i v tom, že uměl vycítit příležitost na strategickou orientaci celé skupiny. Ve chvíli, kdy byly západní trhy obsazené, dovedl se zorientovat a soustředil svůj zájem na perspektivní trhy na Balkáně nebo na východě, v Asii.

Kellner však podle Bartoně dokázal expandovat i do nových odvětví, kde jeho skupina v minulosti příliš aktivní nebyla. Takovou oblastí jsou podle ekonoma média. „A to je právě největší otázka posledních měsíců, zdá se zatím ne úplně dořešená. Mám na mysli otázku CME, což byl určitě velký počin včetně možných synergických, mediálních a byznysových efektů.“

Zhasnutí v 90. letech ovlivnilo jeho úspěch

Petr Bartoň v Rozstřelu hovořil i o Kellnerově minulosti, o jeho počátcích, roli v privatizaci i o tom, jak moc mu pomohla éra devadesátých let, kdy se v Česku pomyslně právně „zhasnulo“, kdy podle řady historiků a analytiků ekonomové předstihli právníky, kdy chyběla legislativa a celý stát se pohyboval na hraně legálnosti.



„Já bych nechtěl, aby se na základě investičních úspěchů Petra Kellnera řešilo, jestli se mělo zhasnout nebo ne,“ myslí si Bartoň. „Jediné, co můžeme říct, je, že v ekonomikách, ve kterých se neustále dbalo na to, aby bylo na vše rozsvíceno, nedošlo k tak potřebným transformacím jako v těch ekonomikách, kde se na chvilku zhaslo.“

Podle Bartoně panovaly v tehdejší ČR ideální podmínky pro podobně oslnivý úspěch, jehož nejbohatší Čech dosáhl. „Určitě můžeme říct, že kdyby se Kellner narodil o 20 let dříve nebo o 20 let později, také by on sám asi nikdy takových úspěchů nedosáhl.“