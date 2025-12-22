Kdy naposledy poslat peníze, aby došly do 31. prosince 2025? Jedna operace to umí i na Silvestra

  5:00
Konec roku se blíží a s ním i otázka, dokdy je potřeba poslat peníze, které mají příjemci dorazit ještě letos. Platby do 31. prosince 2025 je dobré dělat v předstihu, aby peníze přišly včas. I když se může zdát, že v době internetového bankovnictví lze poslat peníze několika kliknutími, jejich cesta může trvat i několik dní.

Platba výhradně v hotovosti mnohé zákazníky spíše odradí. | foto: MAFRA

Kdy naposledy poslat peníze, které mají dorazit do konce roku 2025? Záleží na tom, jak je hodláte posílat, a hlavně kde sídlí jejich příjemce. 31. prosinec vychází letos na středu, tedy na běžný pracovní den.

Bankovní převod a okamžitá platba

Nejjednodušší cestou je bankovní převod, který v době online bankovnictví můžete udělat odkudkoli. Peníze pak mohou přijít příjemci okamžitě, ale nemusí. Na čem to záleží? Na tom, zda vaše banka i banka druhé strany patří na seznam účastníků okamžitých plateb CERTIS, který vede Česká národní banka.

Banky, které režim okamžitých plateb umožňují, zajistí, že se platba připíše na účet příjemce ihned, bez ohledu na to, zda je pracovní den nebo svátek. Musíte pouze zvolit možnost okamžité platby, pokud ho tedy vaše banka nabízí.

Seznam bank podporujících okamžitou platbu
100Komerční banka, a.s.
300Československá obchodní banka, a. s.
600MONETA Money Bank, a.s.
710Česká národní banka
800Česká spořitelna, a.s.
2010Fio banka, a.s.
2250Banka CREDITAS a.s.
2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
3030Air Bank a.s.
5500Raiffeisenbank a.s.
5800J&T BANKA, a.s.
6000PPF banka a.s.
6210mBank S.A., organizační složka
6363Partners Banka, a.s.
8040Oberbank AG pobočka Česká republika
8500Multitude Bank, p.l.c.

I v tomto případě se může posílání peněz protáhnout, pokud se banka právě potýká s technickými problémy. Banky je zpravidla řeší ve svém vlastním zájmu velmi rychle, přesto nedoporučujeme nechávat posílání peněz okamžitým bankovním převodem na posledních pár minut roku. Když chcete mít jistotu, že peníze dojdou včas, zadejte platbu nejpozději 31. prosince 2025 odpoledne.

Návštěvnické centrum

Limit pro okamžitou platbu

I když zákon stanoví, že okamžité platby lze využít nanejvýš pro částku 2 500 000 korun, banky si většinou stanoví nižší limit.

V Česku je nejobvyklejší strop pro okamžitou platbu 400 tisíc korun. Má ho například Česká spořitelna, Komerční banka, mBank, Moneta nebo Reiffeisenbank.

Někde je ale ještě nižší, nejpřísnější je v tomto ohledu AirBank, která povoluje okamžité platby jen do výše 50 000 korun.

Standardní bankovní převod v ČR

Neumožňuje vaše banka okamžitý převod nebo ho nepodporuje banka příjemce? Pak nezbývá než využít standardní bankovní převod. To platí také v případě, že chcete poslat peníze nad limit okamžitého převodu.

Ani u standardního převodu není cesta peněz nijak závratně dlouhá, ale záleží na tom, zda je pracovní den nebo víkend či svátek. A také na tom, v kolik hodin platbu zadáte.

Důležitým termínem, který by vás měl zajímat, je tzv. cut-off time. Jde o čas, do něhož banka zadanou platbu považuje za zadanou v tento den. Většina bank má cut-off time nastavený na 12 nebo 13 hodin, některé až na 14:30. Cut-off time se může lišit také podle toho, zda platbu zadáváte online nebo na pobočce.

Co znamená cut-off time v praxi? Když platbu zadáte v pondělí dopoledne, dorazí příjemci ještě v pondělí. Pokud ji ale zadáte odpoledne, peníze obdrží až v úterý. Jinak tomu bude o víkendu nebo o svátcích. Platba dorazí až první pracovní den.

Výjimkou je převod peněz mezi účty stejné banky. Ten probíhá zpravidla tak rychle, jako by šlo o okamžitou platbu.

Protože Silvestr připadá na středu, můžete vnitrostátní platbu standardním převodem zadat 31. prosince 2025 dopoledne.

Peněžní poukázkou

Posílat peníze prostřednictvím České pošty není sice nejrychlejší způsob, jak je dostat k adresátovi, pokud ale adresát nemá účet nebo prostě chce peníze „na ruku“, služby českého státního doručovatele oceníte. Pro tyto účely slouží poštovní poukázka typu D, slovy České pošty „nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu hotovost - hotovost.“

Česká pošta garantuje, že peníze poslané tímto způsobem vyplatí příjemci jeden pracovní den ode dne podání. Cena za to není malá – poslání peněz poštovní poukázkou D vás vyjde nejméně na 120 korun (u částky do 5 000 korun), pokud budete budete chtít, aby je dostal do vlastních rukou výhradně jen adresát, připočtěte si k ceně ještě 24 Kč.

Ceník poštovní poukázky D
Zasílaná částka v Kč1 až 5 0005 001 až 50 000Za každých dalších
započatých 10 000
Cena služby v Kč120 Kč142 Kč19 Kč

S poštovní poukázkou typu D musíte peníze poslat nejpozději 30. prosince 2025. Čas samozřejmě závisí na otevírací době pošty.

Levnější, ale pomalejší variantou je poukázka typu C, jejíž cena začíná na 64 korunách. Standardní doba výplaty je 25 dnů, takže pro poslání peněz do 31. prosince 2025 si tuto možnost můžete rovnou škrtnout.

Služby České pošty jsou poslední dobou v Jihlavě mezi lidmi velmi často diskutovaným tématem.

Posílání peněz do zahraničí SEPA úhradou

Standardní převod peněz do zahraničí trvá tři pracovní dny. Tento údaj je pouze orientační, záleží i na tom, v jaké měně je účet příjemce.

Nejjednodušší zaslání peněz do zahraničí je pomocí SEPA úhrady, označuje se také jako SEPA Credit Transfer neboli SCT. Úhradu je nutné provést v eurech a možná je jen do banky, která přistoupila na podmínky zpracování SEPA úhrad a patří do SEPA prostoru, což jsou země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Vaše číslo účtu i číslo účtu příjemce musíte při zadávání uvést ve formátu IBAN.

Jaká je hlavní výhoda SEPA úhrady? Úhrada je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a je připsána ve stejný den ve prospěch účtu příjemce. Nezapomeňte, že den splatnosti může být kvůli cut-off time až den následující po tom, kdy jste podali příkaz! Zadejte proto platbu raději už 29. prosince, případně 30. prosince dopoledne.

Standardní převod do zahraničí

Jinou měnu než euro do libovolné země můžete poslat pomocí standardního převodu, označovaného jako SWIFT platba.

SWIFT

SWIFT je anglická zkratka názvu společnosti Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci. SWIFT je zprostředkovatelem všech mezinárodních finančních transakcí mezi bankami.

Při tomto způsobu převodu peněz je důležité, abyste banku příjemce označili správným kódem. Pro SWIFT platby má každá banka svůj specifický tzv. BIC kód, který má 8 až 11 míst. Platby pomocí SWIFT dorazí za 2 až 4 pracovní dny.

Úhrady do některých mimoevropských států mají svá specifika, např. do USA je vyžadován jiný druh kódu než BIC. Do Turecka zase musíte zadat přesný a úplný účel platby v angličtině. Kanada vyžaduje vyplnění přesné adresy příjemce, i když tento údaj se v online bankovnictví zobrazuje jako nepovinný. Tyto i další zvláštnosti si můžete pro jednotlivé země najít na webu České spořitelny.

Při platbě standardním převodem do zahraničí doporučujeme platbu zadat nejpozději v úterý 23. prosince 2025, aby peníze došly do konce roku.

Kdy naposledy poslat peníze, aby došly do 31. prosince 2025? Jedna operace to umí i na Silvestra

