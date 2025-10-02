Kdo nepracuje, nedostane bonus. Novinky v superdávce ovlivní celou rodinu

Výhody nové superdávky, kterou bude vyplácet Úřad práce, prezentuje ministerstvo práce jako snížení byrokracie. Dávka má být ale také spravedlivější a pomáhat hlavně těm, kdo pasivně nespoléhají na pomoc státu, ale snaží se aktivně si vydělávat sami. Kdo nepracuje ani se o to nesnaží, zkrátí výši dávky pro celou domácnost, bez ohledu na to, jak hodně se snaží její ostatní členové.

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě práce v pražské ulici Hartigova. (1. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Superdávka nahradí čtyři dosavadní dávky, které vyplácí Úřad práce: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Nová superdávka má čtyři složky, ne každý ji ale bude dostávat v plné výši. Superdávka má pomoci s bydlením a živobytím a dále přinést dva bonusy: na dítě a takzvaný pracovní bonus.

Na maximální možnou výši superdávky budou mít nárok jen ty domácnosti, ve které všichni práceschopní lidé pracují nebo se aspoň snaží práci získat, a to podle individuálního plánu, který jim pracovní úřad nastaví. Povinnost pracovat nemají pouze tzv. zranitelné osoby, kam zákon kromě nezaopatřených dětí a seniorů řadí ještě lidi závislé na pomoci jiných, ty, kteří o ně pečují, dále čerstvé vdovy a vdovce a některé další lidi. Všichni ostatní pracovat nebo aktivně hledat práci musejí. A když ne?

Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat

Výše superdávky určená pro celou domácnost se podle toho pokrátí. Na pracovní aktivitě členů domácnosti totiž záleží to, zda rodina dostane bonusy. „Součástí dávky jsou aktivní složky s motivačním prvkem - pracovní bonus a složka dítě. Tyto složky jsou konstruovány jako dávkový bonus domácnosti, který je podporuje její zdravé funkce,“ uvádí důvodová zpráva k zákonu o superdávce. Zjednodušeně řečeno – k plné výši pracovního bonusu je potřeba pracovat, k bonusu za dítě zase posílat dítě do školy.

Stačí jeden strýček

Podle kritiků je systém dobře nastavený pro nukleární rodiny. Hůř jsou na tom velké domácnosti, kde na jedné adrese žijí třeba i prarodiče dětí nebo jejich strýcové i tety. Ten, kdo o dávku za domácnost žádá, si pak chtě nechtě bere na svá bedra i odpovědnost za pracovní morálku vzdálenějšího člena rodiny, na kterého žádný vliv nemá.

Jeden za všechny...

Žádost o superdávku podává za celou domácnost jedna jediná osoba – dospělý člen domácnosti, který nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům. Potřebuje k tomu ale výslovný souhlas ostatních členů. Formulář souhlasu najdete na stránkách MPSV a další dospělí členové rodiny ho musí podepsat.

„U malých rodin si relativně dobře ohlídáte, jak se kdo chová. V chudších poměrech, kde se v důsledku bytové nouze častěji sestěhovávají vícegenerační rodiny či rodiny sourozenců, je to složité. Stačí jeden zoufalý strýc, který nezvládá svůj život, a rodina kvůli němu přijde o peníze,“ řekl již dříve redakci Lidových novin Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, který se zabývá prevencí chudoby.

V praxi se tak může stát, že rodina, která by sama dosáhla na plnou výši superdávky včetně pracovního bonusu, o část peněz přijde kvůli nepracujícímu příbuznému, kterého vzala na byt. „Taková situace opravdu může nastat. Záleží na tom, zda by tento příbuzný spadal nebo nespadal mezi tzv. zranitelné osoby,“ uvedla na dotaz iDNES.cz i pracovnice přerovské poradny pro dlužníky, která spadá pod Charitu Přerov. Dodala, že teprve v dalších měsících po vyhodnocení žádostí o superdávku se ukáže, zda takové případy u nich nastávají.

Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu

Kdo je zranitelná osoba?

Povinnost pracovat pro získání pracovního bonusu se nevztahuje na ty, kteří patří mezi zranitelné osoby. Zákon jmenuje několik skupin zranitelných lidí. Jde hlavně o:

  • starobní důchodce a všechny lidi starší 68 let
  • lidi na mateřské nebo matky na nemocenské po porodu
  • rodiče dětí do 4 let (případně do 10 let, pokud o dítě pečují sami)
  • lidi, kteří se starají o jiné, kteří jsou závislí na jejich péči
  • vdovy a vdovce rok po úmrtí partnera či partnerky

Mezi zranitelné osoby, po kterých by byl nesmysl požadovat zapojení do pracovního procesu, patří samozřejmě také děti a lidé potřebující příspěvek na péči. Celý seznam zranitelných osob najdete v § 7 Zákona o dávce státní sociální pomoci č. 151/2025 Sb.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

2. října 2025

