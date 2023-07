Bájná „kazítka“. Odborník vysvětluje, proč se věci hned po záruce rozbíjejí

Spoustě lidí se rozbila krátce po záruční době elektronika nebo i další výrobky. Vy jste prý na tohle téma kdysi dělali průzkum. Jak dopadl? Našli jste nějaká „kazítka“?

Dopadl docela nelichotivě. Skoro 75 procent dotázaných uvedlo, že se s něčím podobným už v životě setkali. A je jedno, jestli se výrobek rozbil v řádu týdnů, měsíců, nebo třeba do roka po záruce. Spousta lidí je přesvědčená, že něco podobného jako „kazítka“ existuje. Ale je to tak trochu bájná součástka.

Hodně jsme se tomuhle tématu věnovali a musím přiznat, že žádné speciální komponenty, které by měly snižovat životnost třeba u elektroniky nebo takzvané bílé techniky, jsme nikdy nenalezli. Prostě je to trochu jinak. Za tu dobu, co se opravám intenzivně věnujeme, můžu říct, že jde často o celkovou kvalitu, o výrobní postupy, zpracování a úmyslně použité materiály. To pak můžeme u některých výrobků označit jako jakousi řízenou nekvalitu.