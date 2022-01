České firmy vozí do Kazachstánu telefony i léky. Hrozí dopad na exportéry?

Do Kazachstánu z ČR za prvních deset měsíců loňského roku putovalo zboží za 3,9 miliardy korun, opačným směrem za 12,8 miliardy Kč. Kazachstán zažívá od neděle nejsilnější protivládní protesty za posledních nejméně deset let.

V Kazachstánu má nyní přímé zastoupení odhadem pět českých společností, uvedl vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v této největší a nejbohatší ze středoasijských zemí Petr Jurčík. „Dalších cca 40 českých exportérů realizuje obchodní aktivity prostřednictvím místního partnera,“ dodal.

Do Kazachstánu vyvážejí české firmy také mikrofony, reproduktory a sluchátka, léky nebo elektrické transformátory. „V případě, že se situace v zemi brzy zklidní a vrátí se zpět do běžných kolejí, je velký předpoklad, že to na české vývozce nebude mít prakticky žádný dopad. Pokud bude situace dále eskalovat, nelze v tuto chvíli odhadnout jakýkoliv vývoj. Nicméně pozice českých společností je silná a vztahy více než dobré,“ dodala státní agentura.

Nepokoje v Kazachstánu původně vyvolané zvýšením cen zkapalněného plynu si vyžádaly nejméně tisíc zraněných a 13 mrtvých policistů. V noci na čtvrtek zemřely ve městě Almaty pravděpodobně i desítky demonstrantů. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev požádal o pomoc se zvládnutím nepokojů Rusko a další země sdružené v postsovětské Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB).

Evropská unie v reakci na vyslání ruských výsadkářů do Kazachstánu vyzvala Moskvu, aby ctila svrchovanost a nezávislost země. Vstup armády Ruska a dalších postsovětských států do Kazachstánu připomíná vývoj v Československu v roce 1968, uvedl ve čtvrtek na twitteru předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý). Postup Ruské federace zkritizoval také šéf sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).