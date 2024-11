Káva už jen do vratného kelímku. Podniky upouštějí od jednorázových obalů

Kavárny v posledních letech patří k nejrychleji rostoucímu typu podniků, alespoň co se návštěvnosti a tržeb týče. Jejich boom se nastartoval v době pandemie a od té doby určují v gastru nové trendy. Letos se některé z nich odhodlaly k odvážnému kroku a nápoje s sebou prodávají pouze ve vratných kelímcích.

Od října letošního roku s plastovými, papírovými, kukuřičnými, recyklovanými i dalšími jednorázovými kelímky skončila například pražská kavárna Pražírna na I.P. Pavlova.

„Už dlouho jsme o tomto kroku uvažovali a po prázdninách jsme konečně sebrali odvahu. Je to něco, na čem se v týmu všichni shodujeme. Proto nám to jde celkem dobře propagovat a komunikovat se zákazníky,“ uvedla na dotaz iDNES.cz Vanda Zumrová z kavárny Pražírna.

Pokud přijde zákazník s vlastní nádobou, bude to podle kavárnice ideální. „Za zálohu 50 korun si může zákazník půjčit Rekelímek, který je možné vrátit u nás či v jiných Repodnicích,“ doplnila Zumrová, s tím že díky tomuto projektu týdně ušetřili Pražírna 400 jednorázových obalů.

Kavárna Pražírna Hlásíme, že za týden se vám podařilo ušetřit 400 kusů jednorázových kelímků.



Děkujeme 50 3

Jediným úskalím kavárny je to, že zákazníci často vratné kelímky nevrací a musíme pořizovat stále nové. „Ale myslím, že to je otázka času, než si zvyknou. Hodně lidí začalo chodit s kelímkem vlastním, což je úplně nejlepší,“ doplňuje Zumrová.

Již půlroku jednorázové kelímky nepoužívají také všechny pobočky pražské kavárny EMA Café nebo I Need Coffee a další postupně přibývají.

Podle šéfa společnosti Rekrabička a Rekelímek, která podnikům vratné obaly dodává, zákazník kávu v jednorázovém kelímku nedostane ani na ústecké univerzitě J. E. Purkyně, v Club Dock Ostrava, pražském Pivovaru a café Lajka či českobudějovickém Biografu Kotva.

„Stále to není mnoho podniků, které by se k tomuto odvážnému kroku odhodlalo a drží si jednorázové obaly jako alternativu. O to více si ceníme partnerů, kde se nebáli jít do toho naplno a dát jasně najevo, v čem vidí smysl a budoucnost,“ doplnil Ondřej Širočka, šéf Rekrabička a Rekelímek.

Dále doplnil, že celkově mají v partnerské síti okolo 600 partnerů, z toho 230 jich používá právě jejich vratný kelímek.