Za kávu s alternativou mléka si často připlatíte. Některé podniky ho dotují

„Používání rostlinných alternativ při přípravě kávy není jen odrazem poptávky našich návštěvníků, ale i součástí našich dlouhodobých snah o udržitelnost životního prostředí. V souladu s tím jsme od letoška zavedli stejnou cenu pro klasické nápoje s mlékem i pro ty s jeho alternativami. Meziročně se preference alternativ zvýšila o šest procent,“ vysvětluje Michal Holotík, Marketing Senior Manager Starbucks CZ/SK a dodává, že již třetím rokem mají partnerství s iniciativou rostlinne.cz.

A právě ta stojí za iniciativou podpory rostlinné stravy a mimo jiné v minulých letech propagovala kampaň určenou pro kavárny – Měsíc bez příplatku. „Od té doby není rostlinné mléko s nulovým příplatkem v menu kaváren vůbec žádnou raritou. Příkladem je řetězec Starbucks, který od podzimu 2022 nabízí zdarma do všech nápojů čtyři druhy rostlinných mlék. Výjimkou nejsou ale ani menší lokální kavárny,“ popisuje Lucie Roškotová, projektová manažerka Rostlinně.

Od začátku své existence příplatek za rostlinnou alternativu mléka neúčtuje ani kavárna Ty kávo! na pražském Smíchově. Podle provozovatele Jakuba Zachovala je pro ně jednodušší účtovat jednotnou cenu a zmiňuje také určitou konkurenční výhodu proti jiným kavárnám. „Navíc jsme přesvědčeni o podpoře rostlinného stravování,“ doplňuje kavárník.

„V naší kavárně se podíl prodaných káv s rostlinným mlékem pohybuje mezi pěti až deseti procenty, takže moc neřešíme, že máme nižší marži na kávě s rostlinným mlékem,“ říká Zachoval.

Rostlinné mléko jiní nedotují

Většina kaváren nabízí vedle kravského mléka také rostlinné, ovšem účtují si něj příplatek v rozmezí pět až 20 korun. Je to dáno hlavně tím, že rostlinné alternativy mlék jsou až třikrát dražší a cenově se pohybují mezi 50 až 80 koruny.

„Za alternativní mléko účtujeme patnáct korun navíc, protože nás stojí přibližně třikrát více než je cena klasického kravského mléka, a při větších velikostech nápojů než je průměr, hradíme náklady. Z kokosových mlék používáme Alpro Professional a z ovesných Minor Figures. O rozšíření nabídky o alternativy neuvažujeme,“ Egor Kolpakov, spolumajitel sítě kaváren The Miners.

Ani ve velkém kávovém řetězci CrossCafe to není jinak a všechna alternativní mléka zde nabízí za příplatek. „Letos ale drtivá většina našich franšízantů zohlednila trend v mléčných alternativách snížením příplatku z dvaceti na patnáct korun. Dáváme přednost příplatku, který řeší zvýšené náklady na alternativní mléka, před započtením těchto nákladů do cen všech káv, jak je běžné u některé konkurence. Považujeme to za férovější řešení. Jsme komerční firma. Naším účelem je prodávat zboží s profitem, nikoli prodej dotovat. Rostlinné mléko je surovina jako každá jiná a aplikujeme na ni naši běžnou marži,“ Luboš Martínek, šéfkuchař a produktový manažer sítě kaváren CrossCafe.

V menších lokálních kavárnách zase řeší to, že o rostlinná mléka není takový zájem. „Máme standardní kravské mléko farmářské, pak kravské bezlaktózové a rostlinné ovocné. Za obě varianty speciálních mlék máme příplatek pět korun,“ říká Václav Durďák, spolumajitel pražírny Coffeespot.

Podle něj to souvisí to s menší frekvenci užití, kdy se balení celé nespotřebuje. Stejně tak je důvodem nákupní cena, která je obecně u rostlinných mlék až o desítky procent vyšší.

„Část nákladů bereme s naší marže, ale část je i na zákazníkovi. Obliba rostlinných mlék určitě narůstá, ale pořád u zákazníků převládá kravské mléko. Používáme farmářské mléko, které je samo o sobě dražší než běžné plnotučné, ale v tomto směru nechceme ustupovat z kvality na úkor ceny,“ říká Durďák.

„V našich kavárnách kávy s alternativními mléky tvoří bezmála šest procent celkového prodaného objemu kávových nápojů (přesně 5,7 procenta), což není zanedbatelné číslo. Proto průběžně ochutnáváme novinky a i při vytváření nových receptur vždy řešíme i mléčné alternativy. Očekáváme postupný růst poptávky po těchto produktech a průběžně se na ni připravujeme,“ Luboš Martínek, šéfkuchař a produktový manažer sítě kaváren CrossCafe.

Nejen kavárny, ale také výrobci rostlinných produktů jdou trendu naproti. Značka Alpro tak uvedla na trh speciálně upravené rostlinné nápoje v řadě Alpro Barista. „Díky ní se kafaři nemusí vzdávat svého oblíbeného nápoje a ani způsobů jeho servírování, jako je například latte art,“ popisuje brand manažerka značky Alpro Barbora Horníková.