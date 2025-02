Jihlavanka vstupuje na kavárenský trh, otevírá síť vlastních podniků

Z Balíren obchodu Jihlavanka Historie značky Jihlavanka sahá do roku 1958, kdy podnik Balírny obchodu v Jihlavě otevřel pražírnu a balírnu kávy. Káva nesla označení B, které na název podniku odkazovalo. V roce 1991 výrobu koupila firma Tchibo, značka Jihlavanka vznikla o dva roky později. V Jihlavě výroba kávy zanikla v roce 2005, centrála společnosti se v roce 2011 přestěhovala do Prahy. Záběry z nově otevřené kavárny Columbia podniku Balírny obchodu Praha na Staroměstském náměstí vedle vchodu do Týnského chrámu. Kavárna nabízí patnáct druhů kávy v různých světových úpravách. (15. ledna 1970)