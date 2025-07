Německý koncept do Česka přivedla podnikatelka Rufina Tsybyktarova a skořicové rolky ji nadchly během návštěvy Berlína. „Pocházím z Kazachstánu, kde je pohostinnost součástí každodenního života. V Praze chci vytvořit místo, kde se lidé rádi zastaví, vychutnají si naši nabídku a budou se k nám rádi vracet,“ říká.

Značka Cinnamood momentálně působí v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lucembursku a staví na surovinách z celé Evropy. Těsto pochází z Německa, šťávy z Francie, voda a mléko z Česka a kromě vlastní kávové směsi nabízí i malinovou náplň vyrobenou skutečně z malin. Téměř všechny produkty jsou dostupné i ve veganské variantě, což podle zakladatelky značky odráží rostoucí poptávku po kvalitním sladkém pečivu bez živočišných složek.

Nabídka zahrnuje více než patnáct druhů rolek, většinou rostlinného původu, které se připravují přímo na místě. Sortiment se pravidelně obměňuje podle sezony. Ceny se liší podle příchutí, pohybují se v rozmezí 109 až 139 korun. Rolky si lze odnést i v elegantní stříbrné dárkové krabičce, kterou je možné doplnit osobním věnováním.

Rufina Tsybyktarova má do budoucna s brandem ambiciózní plány a chystá rozšíření po Praze, vstup do nákupních center i otevření vlajkové pobočky v atraktivní lokalitě v centru města. Do budoucna se počítá také s expanzí do Brna a dalších velkých měst. Cílem je letos prodat až 800 tisíc rolek a vytvořit minimálně 30 nových pracovních míst.

Německá značka s evropskou vizí

Cinnamood vznikl v roce 2022 v Kolíně nad Rýnem jako odpověď na rostoucí zájem o moderní sladké pečivo s důrazem na kvalitu, originalitu a dostupnost. Zakladatelé Anna Schlechtová a Luca Breuer z Německa spojili svou vášeň pro cukrářské řemeslo i vzájemnou lásku a z malé pekárny vybudovali značku, jejíž produkty dnes zákazníci najdou už na pěti evropských trzích. Jen v Kolíně se denně prodá až šest tisíc rolek.

„Chtěli jsme proměnit obyčejného skořicového šneka v designový zážitek. Kromě neobvyklých příchutí a pečlivé výroby je pro nás důležité, aby si lidé u rolky dopřáli i chvilku klidu a radosti,“ říká spoluzakladatel Luca Breuer, který dorazil osobně podpořit slavnostní otevření pražské pobočky, v pořadí už 43. v Evropě.

Anna Schlechtová k tomu dodává: „Používáme jen těsto, náplně i ovocné šťávy z kvalitních evropských surovin. Necháváme si pražit vlastní kávu a v letních měsících nabízíme i veganskou zmrzlinu, která se skvěle hodí k rolce.