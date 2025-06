V posledních šesti letech cena kávy roste téměř nepřetržitě. Nejvýrazněji za toto období stoupla mezi lety 2020 a 2021 a pak také mezi lety 2023 a 2024. V prvním případě roli hrála pandemie covidu, v tom druhém vysoká inflace, vyplývá z analýzy.

„Rozdíly v cenách nejsou tolik patrné mezi jednotlivými druhy kávy jako spíš mezi rozdílnými koncepty gastropodniků,“ uvedl ředitel tržního a datového průzkumu ve společnosti Dotykačka Vladimír Sirotek.

Zatímco v kavárně podle něj káva vyjde na průměrně 65 korun, v restauracích a barech je to 53 korun a v hospodách 42 korun. Doplnil, že z pohledu regionů je káva nejdražší v Praze, kde stojí v průměru 65 korun, jinde se cena většinou drží kolem 55 korun.

Jenom káva nestačí

Kavárny v posledních letech podle Sirotka přebírají hosty jiným gastronomickým provozovnám. „Už to zdaleka nejsou podniky, kam jdou lidé pouze na kafe a zákusek. Do značné míry sekundují i bistrům a fastfoodům nebo menším restauracím,“ říká. Mnohé podniky podle něj nabízejí jak studené, tak i teplé občerstvení, alespoň v omezené míře, a také zařadily do sortimentu alkoholické nápoje, které se dříve v kavárnách prakticky nepodávaly.

Na českém trhu je letos podle odhadu Dotykačky přibližně 5 500 kaváren, v roce 2019 před covidem jich bylo 4 000 až 4 500. „K boomu kaváren došlo především v covidových letech,“ řekl Sirotek. Z celkového počtu gastronomických podniků v Česku podle něj kavárny tvoří zhruba 15 procent.

V Praze nejdráž

V Praze se kavárny na celkovém počtu gastronomických podniků podílejí asi 21 procenty, kolem pětiny je to i v Karlovarském a Jihomoravském kraji. Za posledních 12 měsíců se tržby kaváren podle Sirotka zvýšily přibližně o šest procent, proti roku 2019 pak zejména v důsledku inflace asi o 125 procent.

Průměrná cena jedné kávy je v Praze momentálně 47 Kč. Ceny se mohou lišit podle typu kávy (např. bio, fair trade) a přidaných ingrediencí (mléko, šlehačka). Například v Kavárně Slavia je espresso macchiato za 98 Kč, zatímco ve stejné kavárně je espresso za 85 Kč .

Ceny kávy, stejně jako ceny kakaa, rostou také kvůli nepříznivým podmínkám a špatné úrodě. Některé dřívější studie uvedly, že celková plocha vhodná pro pěstování kávy by mohla do roku 2050 klesnout o 50 až 80 procent.

Průměrná roční spotřeba zrnkové kávy předloni v Česku činila 2,5 kilogramu na osobu, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Oproti roku 2022, kdy průměrná roční spotřeba dosáhla 2,6 kilogramu, to znamenalo pokles.