Růst cen kávy je už znát i v českých obchodech, kavárny ale zdraží jen mírně

Příčinou zdražování kávy, jejíž cena na burze jen za loňský rok vylétla o osmdesát procent, je primárně sucho a vysoké teploty. Ty dlouhodobě sužují Brazílii, která obstarává třetinu světové produkce odrůdy arabika. Nepříznivé počasí zasáhlo tamní produkci kávy a její nedostatek následně vyvolal vlnu zdražování.

„Výrazný pokles produkce v Brazílii, která je klíčovým světovým producentem arabiky, bude mít dlouhodobý vliv na ceny. Tyto rekordní hodnoty na burzách se postupně promítnou do cen pro spotřebitele,“ říká Kryštof Míšek, hlavní analytik společnosti Argos Capital.

Kromě toho ale ceny šponují i další faktory. „Cenu kávy v současné době zvyšuje i rostoucí poptávka po kávě v Číně,“ říká Jiří Polanský, analytik z České spořitelny. To se v nejbližší době pravděpodobně nezmění, a proto se růst cen primární suroviny zřejmě brzy projeví jak v cenách balené kávy, tak v cenách hotové kávy v kavárnách a restauracích. „Vzhledem k tomu, že ceny narostly o více než 80 procent, bude tlak na růst maloobchodních cen nevyhnutelný,“ poukazuje Kryštof Míšek.

Zdražení v řádu korun

S tím však nesouhlasí Václav Lednický, ředitel společnosti Julius Meinl, která se zabývá dodávkami kávy pro gastronomii: „Nemyslím si, že by to mělo vést k výraznému zdražování v gastronomii. Odhaduji, že vliv vyšších cen se promítne v kavárnách v řádu korun – dvou, maximálně tří za espresso. Cena suroviny v kavárně tvoří jen menší část nákladů na porci,“ říká.

To potvrzuje Lukáš Komůrka z týmu Kafe Pikola. „V případě přímého přepočtu 1 kg pražené kávy po zdražení se cena nápoje v kavárně zvýší přibližně o dvě koruny. Dominantním faktorem při cenotvorbě nápojů v kavárně je však pronájem prostor a mzdy zaměstnanců,“ říká.

U pultového prodeje balíčků kávy to neplatí. „Proměnlivost ceny kávy na trhu nás za normálních okolností neovlivňuje. Běžně platíme částku, která reflektuje kvalitu suroviny ke spokojenosti všech stran od farmáře přes dovozce po pražírnu,“ říká Lukáš Komůrka. Dodává že současná situace ale bohužel není typická.

„V posledních dvanácti měsících se cena komoditní kvality kávy zvýšila přibližně o 120 Kč za 1 kg zelené kávy, v praženém stavu je to pak přibližně 140 Kč za 1 kg. Tento razantní nárůst se promítl i do cen káv, které jsme dříve obchodovali napřímo s farmáři,“ popisuje současnou situaci Lukáš Komůrka. Pro rok 2025 tak navýšili ceny pultové kávy základní směsi PAUZA o 100 Kč za kilogram. „U ostatních káv došlo k minimálnímu navýšení,“ dodává Komůrka.

A podobně budou pravděpodobně muset zareagovat i ostatní prodejci pultové kávy. „Na pultě obchodů se káva zdraží výrazněji. Očekávám patnáct až dvacet procent,“ myslí si Lednický.

Méně než dřív

Situace na trhu začíná být kritická. Jde již o pátý rok v řadě, kdy nabídka kávy nedokáže uspokojit poptávku. Predikce na letošní rok a rok 2026 přitom také nejsou nijak příznivé. Podle společnosti Volcafe Ltd. bude letos a příští rok úroda kávy v Brazílii jen okolo 34,4 milionů pytlů (jeden pytel odpovídá 60 kilogramům, pozn. red.).

Ačkoli to samo o sobě je obrovské množství vývozního artiklu, stále je to o 11 milionů pytlů méně, než bylo odhadováno v predikcích ze září 2024. Výpadech tohoto množství způsobí, že na celosvětovém trhu bude 8,5 milionů pytlů kávy chybět. Dá se proto předpokládat že nárůst cen bude pokračovat. „V kombinaci s rostoucí globální poptávkou po prémiové kávě je pravděpodobné, že vysoké ceny zůstanou realitou minimálně do roku 2026,“ uzavírá Kryštof Míšek.

A ani v případě vyšší sklizně by ceny nemusely poklesnout. „I v případě vyšší úrody nemusí nutně dojít k významnějšímu poklesu ceny, protože celosvětová poptávka po kávě by měla dále růst spolu s tím, jak roste její obliba zejména v Číně. Z tohoto důvodu je dobré počítat s dalším zvyšováním ceny kávy v následujících několika letech,“ podotýká Jiří Polanský.

V tom optimistickém případě by podle něj mohla káva růst o dvě až pět procent ročně. V případě pesimistického scénáře pak klidně o pět až deset procent. A ještě více, pokud budou nízké úrody. „Jen v případě opravdu velmi vysoké úrody čekám mírný pokles ceny kávy,“ uzavírá Polanský.

Podle dat srovnávače cen potravin Kupi.cz zaplatí nyní Češi za kilogramové balení zrnkové kávy v supermarketech v průměru 491 korun, proti začátku loňského roku je to o 32 procent více. Káva zdražila také v akci, průměrně vyjde stejné balení na 308 korun, což je v akci meziročně o 22 procent více.