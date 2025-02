Nová prodejna Kauflandu: hvězdami jsou robot Tally a váha, která sama pozná ovoce

„Robot dovede zkontrolovat, jestli daná etiketa patří k danému artiklu a zároveň dovede zkontrolovat správnost etikety,“ vysvětlil David Říha, který má v Kauflandu na starosti procesy provozů.

Kromě toho Tally kontroluje dostupnost zboží. „Takže v případě, že máme výpadek u nějakého artiklu, Tally to rozpozná a zapíše to do reportu, který předává pak zaměstnancům. Ti se na to potom blíže podívají a zboží doobjednají, případně problém vyřeší,“ doplnil.

Celou prodejnu je robot schopný zkontrolovat za zhruba tři hodiny. Nepotřebuje osvětlení a může jezdit i v noci. V jiných prodejnách tuto práci vykonává zaměstnanec.

„Zajímavostí je, že robot není jedno zařízení, ale jsou to dvě zařízení v sobě. Jedno zařízení se stará o navigaci prodejnou, aby se nikde neztratil a věděl, kde je. Druhé pak o vyhodnocování obsahu polic a zasílání záznamů,“ zmínil Říha.

Vážení ovoce i kontrola věku

S umělou inteligencí je možné se v prodejně setkat i v sekci ovoce a zelenina. Práci by měla usnadnit zejména zákazníkům. Ti totiž při vážení nemusí ručně vyhledávat, o jaký druh ovoce nebo zeleniny se jedná.

Zboží na váze snímá kamera, která je schopná zboží rozpoznat. „Kamera se pod úhlem dívá na prostor váhy a na základě toho, co vidí, hledá v databázi podobný obraz daného artiklu,“ vysvětlil Říha. Následně zákazníkovi nabídne předvýběr produktů, ze kterých si zákazník vybere.

„Kdyby náhodou se v seznamu artikl nevyskytoval, vždycky si zákazník může přepnout do plné nabídky,“ zmínil. K tomu, že kamera zboží nerozpozná, může v začátcích dojít. Podle Říhy se nicméně databáze buduje společně s vážením zboží. „Během dvou až tří týdnů můžeme očekávat signifikantní zlepšení výsledků, které nám v tuto chvíli dává váha dnes,“ doplnil.

Na váhu je možné pokládat ovoce bez sáčku, v mikrotenovém sáčku i v takzvaném nekonečném sáčku, který má Kaufland v nabídce. Váha nemá problém ani s rozpoznáním jablek různých odrůd.

Umělá inteligence také třeba v prodejně v budoucnu pomůže s kontrolou věku u samoobslužných pokladen v případě nákupu alkoholu. „Systém na základě dat umělé inteligence umí vyhodnotit, jak starý nebo naopak mladý je daný člověk a podle toho mu umožnit nebo naopak neumožnit prodej alkoholu,“ zmínil Říha.

„V případě, že by si systém nebyl jistý, tak vždycky přivolá pokladní dozor, který to vyřeší a zákazníka standardním způsobem zkontroluje,“ doplnil. Hodnocení podle něj probíhá v reálném čase a systém nikde fotografie neukládá.

Nová prodejna v městské části Praha-Slivenec se pro zákazníky otevře ve středu 26. února. Jedná se dvanáctou pobočku Kaufland v hlavním městě a 145. pobočku v České republice.