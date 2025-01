Komunitní zahrádky a místa pro relax. I váš malý projekt má šanci na podporu

Jak požádat o grant na komunitní zahradu? Kaufland rozdělí 1 000 000 korun, přičemž jeden projekt může získat až 100 000 korun. Do žádosti o grant se mohou zájemci zapojit vyplněním vstupního dotazníku, a to do 31. 1. 2025. Po vyplnění dotazníku zájemce o grant kontaktuje Nadace Via, a pokud projekt splní podmínky programu, zašle mu odkaz na přihlášku. Finance je možné využít na: vytvoření nové komunitní zahrady pro společné pěstování

vybavení pro existující komunitní zahrady

realizaci sousedských setkání či akcí na zahradě

mentoring, zahradnické konzultace, účast na vzdělávacích workshopech nebo školeních

práci koordinátora Kaufland již čtyři roky podporuje komunitní zahrady po celém Česku prostřednictvím grantového programu, který realizuje ve spolupráci s Nadací Via. Požádat o grant můžete i vy