Kaufland zavádí nové účtenky z termopapíru, jsou modré a recyklovatelné

„Inovativní termopapír je vyroben bez chemických barevných vývojek, je odolný vůči slunečnímu záření a lze jej trvale archivovat, aniž by vybledl,“ informuje řetězec. Ekologická účtenka je trvanlivá a odolná vůči oleji a vodě. „Navíc ji lze bez problému vyhodit do kontejneru na tříděný papír a dále recyklovat,“ dodává. Nátisk na účtence by měl vydržet více než třicet let.

Novou účtenku nakupující obdrží zatím jen na vybraných pokladnách ve dvou prodejnách, v Olomouci a Prostějově. Od „klasické“ účtenky ji lze jednoduše rozeznat. „Je modrá a na zadní straně jsou vypsané zásady spojené s udržitelností. Zároveň je tam i heslo – „Modrá účtenka pro zelený svět,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.

Modré účtenky se zatím setkávají s pozitivními ohlasy. Maloobchodní řetězec je bude postupně zavádět do svých dalších prodejen. V červenci by měly být na všech pokladnách v České republice. Tento krok ze strany řetězce je logický. Právě pokladní doklady jsou z hlediska recyklace problematické a většina z nich do modrých kontejnerů nepatří.



Možnost zkrácené verze

Tisk na recyklovatelný papír v budoucnu nevylučují ani další maloobchodní řetězce, například Lidl či Penny Market. „V současné době plně recyklovatelné účtenky nenabízíme, ale průběžně se zabýváme možnostmi inovací a zvažujeme možnosti jejich zavedení,“ říká tiskový mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

Kromě využívaní recyklovatelného termopapíru se nabízí i možnost zkrácení účtenek. „Naše účtenky jsou bez fenolů, jsou tedy šetrné k lidem i životnímu prostředí. Za poslední roky jsme účtenky taky několikrát zkracovali. Přemístili jsme povinné údaje na rubovou stranu a tak jsme zajistili úsporu materiálu o 20 procent,“ podotýká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Mareček doplňuje, že ve zkracování účtenek dále pokračují, od předloňského srpna řetězec zkrátil jejich délku přibližně o dvanáct centimetrů. „Odstranili jsme mezery, zmenšili logo, upravili jsme a sloučili řádky nebo upravili kódy,“ dodává s tím, že zákazníci mají také možnost si vybrat mezi klasickou a zkrácenou účtenkou.

Doklady v „bezpapírové“ formě

Společnost Billa kromě recyklovatelného papíru zvažuje i variantu digitalizace. „Současně se zabýváme možností účtenky digitalizovat, což je ovšem podmíněno patřičnými změnami v legislativě. Možnost tisknout účtenky na recyklovatelný papír shledáváme jako pozitivní mezikrok, který sami vyhodnocujeme, a v případě úspěšného otestování budeme usilovat o jeho zavedení do praxe,“ zmiňuje Dana Bratánková, tisková mluvčí společnosti.



Digitální účtenky by mohly být řešením do budoucna. Takový koncept již zkouší třeba řetězec Albert. „Při použití věrnostní aplikace Můj Albert, kterou testujeme v Jihlavě, pak mohou (zákazníci) zvolit pouze elektronickou účtenku a vyhnout se tisku na termopapír úplně,“ říká Jiří Mareček s tím, že toto je pravděpodobně nejlepší a nejekologičtější cesta vpřed.

Podobnou mobilní aplikaci mohou zákazníci využít také v hypermarketech Globus. Účtenky se do aplikace ukládají, avšak zákazník po zaplacení obdrží i vytištěnou účtenku. Výhoda je ale v tom, že účtenka v mobilu nevybledne. „V budoucnu bychom ale chtěli zákazníkům výběr mezi vytištěním účtenky nebo pouze její archivací v mobilní aplikaci nabídnout,“ říká Lutfia Volfová, vedoucí externí komunikace Globus.



Problematický termopapír

Podle odborníka existují dva důvody, proč je recyklace účtenek z termopapíru problematická. „Jde o lepený papír, který nejde rozvláknit a tudíž ani znovu použít pro výrobu papíru. Navíc je potažený slabou vrstvou nejčastěji s obsahem bisfenolu A, který mění barvu papíru při vystavení teplu,“ říká Milan Havel, odborník na problematiku odpadů a ekoporadce ze společnosti Arnika.

Zároveň upozorňuje i na další problém. „Na trhu jsou k dispozici termopapíry bez obsahu bisfenolů, ale stále jde o lepený papír, který není možné recyklovat. Problém je v používané technologii tisku, která spočívá v obarvení papíru vlivem tepla, čili nejde o natištění inkoustu nebo pigmentu přímo na papír,“ dodává Milan Havel.