Příběh z Vysočiny: Medovina, která začala jako sen malého kluka, dnes voní po celém Česku

Když Jiří Sláma otevře dveře do sklepních prostor, kde pomalu zraje jeho medovina, vzduch se okamžitě naplní jemnou vůní medu a dubového dřeva. V tancích a sudech tu vzniká nápoj, který v sobě nese otisk Vysočiny, krajiny zvlněných pahorků, rozkvetlých luk a hlubokých lesů, jež jsou domovem jeho včel.
Jiří Sláma – včelař, výrobce medoviny a člověk, pro kterého je příroda tím největším učitelem

Jiří Sláma – včelař, výrobce medoviny a člověk, pro kterého je příroda tím největším učitelem | foto: Kaufland

Právě zde, v Chlístově u Havlíčkova Brodu, se před několika desítkami let začal psát příběh chlapce, kterého okouzlil včelín jeho strýce. Z obyčejné dětské zvědavosti vznikla celoživotní vášeň. Z ní se postupně zrodilo rodinné včelařství, které je dnes symbolem poctivého řemesla a úcty k přírodě.

Medovina je nápoj, který si mnoho lidí spojuje s Vánoci, vůní koření a příjemnými chvílemi strávenými s rodinou a přáteli. Díky práci Jiřího Slámy a jeho rodinného včelařství si ji však mohou dopřát kdykoliv. Medovina z Vysočiny je dnes dostupná v prodejnách Kaufland po celé České republice. Řetězec v rámci projektu „Z lásky k regionům“ podporuje lokální výrobce a přináší svým zákazníkům kvalitní a čerstvé produkty z různých koutů země. S každým z těchto produktů se navíc pojí příběh plný odhodlání a lásky k řemeslu.

Jak se z dětského snu stala včelařská farma? Co dělají včely v zimě? A jak vznikají různé příchutě medoviny? Nejen o tom vypráví Jiří Sláma – včelař, výrobce medoviny a člověk, pro kterého je příroda tím největším učitelem.

Jiří, vzpomenete si, kdy jste poprvé stál u včelího úlu? Co vás ke včelaření přivedlo?
Prvotním impulzem k mé touze mít včely byla návštěva včelína mého strýce. Tehdy mi bylo deset let. Nikdy nezapomenu na omamnou vůni medu a propolisu, která vycházela z otevřeného úlu. O několik let později jsem si pořídil první čtyři úly – a ze včelaření se stala láska na celý život.

Máte 170 včelstev, to už je velká zodpovědnost. Jak vypadá vaše práce v hlavní sezoně?
Takový počet včelstev bych sám určitě nezvládl. Velkou oporou jsou mi rodiče, zejména otec, který má s chovem včel značné zkušenosti. Díky letité praxi jsme vybudovali systém, který propojuje tradice s moderními technologiemi. Snažíme se zasahovat do včelstev co nejméně, ale zároveň přesně tehdy, kdy je to nezbytné. Výkonný medomet nám umožňuje získávat med efektivně a bez zbytečné námahy. Moderní zařízení pro skladování a homogenizaci medu celý proces výrazně zjednodušuje a šetří čas.

Co se děje se včelami v zimě?
Zima je úplně jiná. Fyzické práce je sice méně, ale o to důležitější je péče o zdraví včel a příprava na další sezonu. Věnujeme se výrobě nových úlů a včelařských rámečků. Zimní období je také příležitostí zastavit se a zhodnotit uplynulou sezonu.

Proměnilo se včelaření ve vašem regionu od doby, kdy jste začínal?
Myslím, že výhradně tradičními způsoby včelaření bych dnes takový počet včelstev nezvládl. Dříve byla práce namáhavější. Úly byly velmi objemné a těžké a pomůcky či stroje oproti dnešním řešením primitivní. Pokročila také metodika ošetřování včelstev. Náš současný způsob vedení včel během roku je podstatně jednodušší a méně namáhavý než dříve. K dosažení takové efektivity je ale nezbytné mít nejen kvalitní vybavení, ale především znalosti a zkušenosti.

Jak už jste zmínil, efektivní vedení včelstev vyžaduje zkušenosti i vhodné vybavení. Klíčová je však také otázka umístění včelstev. Ta vaše nekočují, ale zůstávají po celý rok na stálých stanovištích. Proč jste se rozhodl pro tento způsob včelaření?
Pevná stanoviště vždy vybírám s maximální pečlivostí. Potřebuji místa dostupná autem a zároveň taková, kde mají včely dostatek zdrojů po celou sezonu. Vysočina se v tomto ohledu jeví jako ideální. Střídají se zde louky, sady a pole pro jarní květové medy a současně les, který poskytuje zdroje pro medy lesní. Každý z těchto ekosystémů poskytuje něco jiného a dohromady tvoří stabilní zdroj nektaru pro tvorbu medu, ale i zdroj pylové výživy pro zdravý rozvoj včelstev. Při našem objemu produkce je stálé umístění dlouhodobě udržitelnější a pro včely méně stresující než kočování.

Jak se tato pestrost krajiny promítá do kvality vašeho medu?
Výrazně. Rozmanitá příroda Vysočiny je pro nás velkou výhodou. V průběhu roku mají naše včely k dispozici zdroje nektaru už při prvním rozkvětu jara. V létě zase nacházejí lesní medy z listnatých i jehličnatých stromů. Med proto obvykle získáváme dvakrát. Nejprve světlý květový med, který vyniká vysokou výživovou hodnotou díky obsahu jednoduchých cukrů a rostlinných bílkovin. Na konci léta pak přicházejí na řadu tmavší, silně aromatické medy. Ty jsou u zákazníků velmi oblíbené pro svou výraznou chuť a zároveň obohacují medovinu o plné aroma.

Med z vlastních úlů tedy využíváte pro výrobu medoviny. Jste prý dokonce první, kdo u nás začal vyrábět medovinu v bio kvalitě. Jak celý proces probíhá?
Náš med pochází z čisté přírody Vysočiny a není nijak uměle upravován, takže má sám o sobě kvalitu bio. Stejný standard dodržujeme i při výrobě medoviny. Vytvořit kvalitní medovinu znamená zvládnout vedení kvasných procesů a současně dbát na přísnou hygienu. Samotná výroba probíhá kontrolovaným kvašením hustého medového roztoku, kdy po dosažení potřebného procenta alkoholu následuje dlouhý proces zrání v chladném prostředí sklepa. Čirá medovina je filtrována podobně jako víno. Na závěr ještě zraje po spojení s přírodními surovinami podle jednotlivých druhů. Obvykle se používají výluhy bylin a koření, jejich přesné složení je však vždy tajemstvím výrobce.

Každá medovina tak získává svůj jedinečný charakter. Vy nabízíte několik druhů medoviny, řada z nich navíc získala nějaké ocenění. V čem se liší?
Některé naše medoviny nesou ocenění „Regionální potravina“ a většina z nich se umístila na předních místech i v mezinárodních soutěžích. Některé druhy jsou od začátku výroby obohaceny o byliny a koření, čímž během kvašení získávají požadovanou příchuť, zatímco do jiných přidáváme příslušný výluh až v závěru zrání. Bylinky pomáhají s jemností a zažíváním, koření zase přidává na vůni a komplexnosti chuti. Díky dlouhodobému zkoušení jsme takto úspěšně vytvořili příchutě mandlí, ořechů, višní i skořice. I když musím říci, že vtisknout medovině tu „pravou“ skořicovou příchuť byla práce na velmi dlouhou dobu.

Od roku 2012 vyrábíte také Staročeskou medovinu – podle receptury z 50. let minulého století. Jak jste se k takovému receptu dostal?
Tuto medovinu původně vyráběl dnes již zaniklý socialistický podnik Včela Předboj, který ve velkém vykupoval med a balil ho pro export. Štěstí bylo, že jsem měl ještě před zánikem podniku možnost tuto medovinu ochutnat – a byla opravdu vynikající. Od bývalého vedení jsem následně získal recepturu, kterou jsem během zkoušení dále vylepšil dlouhodobým zráním v dubových sudech. Díky tomu získala medovina jemnou a výraznou chuť. Před čtyřmi lety dokonce obdržela stříbrnou medaili ve světové soutěži medovin.

Vypadá to, že každá medovina má nejen jedinečnou chuť, ale i vlastní příběh. Která z vašich medovin je nejbližší vám?
Mně osobně je nejbližší právě Staročeská medovina. Myslím, že je chuťově vyvážená a dlouhodobé zrání v dubových sudech jí dodává onu lahodnou, charakteristickou chuť.

Dá se říci, která je nejoblíbenější u zákazníků?
Nejvíce se u nás prodává Medovina originál, které finální chuť dodává výluh ze 14 bylin a koření. Jedná se o náš základní druh. Vedle ní je velmi oblíbená Medovina višňová, jejíž ovocné tóny oceňují zejména ženy.

Kaufland dlouhodobě podporuje regionální výrobce a dává prostor lokálním produktům, které mají vlastní příběh i jasný původ. V prodejnách jsou obvykle k dostání ve speciálních stojanech s označením „Z lásky k regionu“, kde si lidé mohou zakoupit i vaši medovinu. Jak dlouho tato spolupráce trvá?
Do Kauflandu dodávám medovinu od roku 2013. Oceňuji, že aktivně podporuje regionální producenty a poskytuje jim ve svých prodejnách viditelné místo. Naše spolupráce byla vždy velmi dobrá a vážím si jí.

Čeho si vážíte nejvíce?
Toho, že mi umožňuje dostat poctivou medovinu k lidem po celé republice, aniž bych musel přistoupit k jakýmkoliv kompromisům během výroby nebo distribuce.

Medovinu má řada lidí spojenou s vánočními svátky. Jak je tomu u vás doma?
Medovina má dlouhou historii, již ve středověku byla nápojem králů. U nás v ledničce má své stálé místo, avšak pijeme ji hlavně při slavnostních příležitostech jako aperitiv nebo při oslavách s rodinou a přáteli. V zimním období dáváme horké medovině přednost před svařákem. Voní po medu a koření a prostě patří k Vánocům stejně jako cukroví. Je to navíc skvělý dárek, který vždy udělá radost.

Vzkázal byste něco těm, kteří si letos o Vánocích připijí vaší medovinou nebo ji darují svým blízkým?
Budu rád, když zákazníci ocení její lahodnou chuť a zdravotní přínos. Je to zcela přírodní produkt, jehož základem je kvalitní med a další pečlivě vybrané složky. Není proto divu, že si získává stále větší oblibu. Já si přeji jediné – aby při jejím popíjení vždy platilo: „Na zdravíčko, přátelé.“

Trh nebo samosběr. V obchodech válcuje českou produkci česnek ze Španělska

Premium
ilustrační snímek

Podíl českého česneku už neroste, i kvůli cenám v řetězcích převažuje dovoz ze Španělska. Pěstitel českého česneku utrží za kilogram aromatických cibulek mezi 95 a 130 korunami. Přitom na pultech...

8. prosince 2025

Přednostní zacházení. Byty budou mít stejnou prioritu jako dálnice

ilustrační snímek

Vedle prací na další změně stavebního zákona se chystá nastupující kabinet otevřít i takzvaný zákon o liniových stavbách. Ten v minulosti řešil podstatné zjednodušení povolování u dálnic a dalších...

8. prosince 2025

