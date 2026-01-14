Zájem o komunitní zahrady v posledních letech roste napříč Českem. Nejde přitom jen o pěstování bylinek, rajčat nebo ovoce. Zahrady se čím dál častěji stávají místem setkávání lidí různých generací, zázemím pro sousedské akce, workshopy nebo klidným prostorem pro odpočinek uprostřed města.
„Trend komunitních zahrad u nás začal před pár lety a my jsme mile překvapeni, že má stále více příznivců. Za zmínku stojí naše vlastní zahrada vedle prodejny v Praze na Vypichu, kde množství zájemců o pěstování několikanásobně převýšilo původní kapacitu,“ říká Renata Maierl, mluvčí společnosti Kaufland, která dlouhodobě podporuje komunitní zahrady.
Komunitní zahrady vznikají obecně často tam, kde dříve bývaly nevyužité plochy, zanedbané pozemky nebo místa bez jasného účelu. Právě tento přesah – od pěstování k budování vztahů – je důvodem, proč se komunitní zahrady stávají důležitou součástí městského života. Pomáhají posilovat sousedské vazby, učí děti i dospělé vztahu k přírodě a dávají lidem možnost aktivně se podílet na tom, jak jejich okolí vypadá a funguje.
Nová výzva otevírá prostor dalším nápadům
Na tuto rostoucí potřebu dlouhodobě reaguje společnost Kaufland prostřednictvím grantového programu „Už to roste, už to klíčí“, který realizuje ve spolupráci s Nadací Via. Program nyní vstupuje do svého pátého ročníku a znovu otevírá možnost získat finanční podporu pro nové i stávající komunitní zahrady.
V rámci aktuální výzvy se mezi projekty rozdělí až jeden milion korun, přičemž jeden projekt může získat podporu až do výše 100 000 korun. Finance je možné využít nejen na založení nové zahrady, ale také na rozvoj již fungujících míst – například na zlepšení zázemí, ekologická řešení, vzdělávací aktivity nebo sousedská setkání.
„Od začátku naší spolupráce vnímáme přístup Kauflandu jako vysoce odpovědný a je zřejmé, že firmě jde vždy především o společenský přínos darovaných peněz. Díky tomu jsme mohli zlepšit život v desítkách míst po celém Česku,“ uvádí výkonný ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.
Do výzvy se mohou zapojit neformální skupiny lidí, neziskové organizace, menší obce do 2 000 obyvatel, ale také školy, knihovny nebo další instituce, které podporují komunitní život.
Projekty, které už zakořenily
Program „Už to roste, už to klíčí“ má za sebou konkrétní výsledky. Za dobu svého fungování pomohl desítkám komunitních zahrad po celé republice – od Prahy přes Olomouc a Ústí nad Labem až po menší města a obce. Některé projekty vznikly úplně od nuly, jiné dostaly šanci znovu ožít a rozšířit své aktivity. Celkově již Kaufland na podporu komunitních projektů v Česku vynaložil od roku 2021 přes 12,5 milionu korun.
Kaufland se navíc do podpory komunitního zahradničení zapojuje i přímo. Na svých pozemcích vybudoval pět komunitních zahrad, které jsou otevřené veřejnosti a umožňují lidem bezplatně pěstovat a setkávat se. Tyto zahrady často fungují jako přirozené centrum sousedského života v okolí prodejen.
Když má nápad podporu, může růst
Komunitní zahrady dnes nejsou módním trendem, ale odpovědí na potřebu lidí potkávat se, spolupracovat a pečovat o místo, kde žijí. Nová grantová výzva dává dalším nápadům šanci zakořenit a vyrůst v něco, co bude sloužit celé komunitě.
Zájemci o podporu mohou své projekty přihlašovat prostřednictvím programu „Už to roste, už to klíčí“. Příjem vstupních dotazníků probíhá od 5. ledna do 8. února 2026. Stačí stručně popsat záměr a počkat na telefonickou konzultaci s Nadací Via. Pokud bude nápad odpovídat podmínkám, obdržíte plnou přihlášku. Podrobné informace o výzvě i příkladech již podpořených zahrad jsou dostupné na webu společnosti Kaufland a Nadace Via.
Grantová výzva „Už to roste, už to klíčí“ (2026)
Rozpočet výzvy: až 1 000 000 Kč
Maximální částka na projekt: 100 000 Kč
Harmonogram: Příjem dotazníků do 8. 2. 2026
Jak žádat: Přes vstupní dotazník (následuje konzultace a přihláška)
Co lze podpořit:
Kdo může žádat:
Přihlášky a více informací: