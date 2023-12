Nižší DPH zohlední i Kaufland. Některé výrobky zlevní až o deset procent

Maloobchodní řetězec Kaufland od Nového roku nepromítne změny daně z přidané hodnoty do koncových cen v plné výši. Přes šest tisíc položek, které se přesouvají z 15 do 12procentní sazby, hodlá zlevnit více, než by odpovídalo pouhému poklesu zdanění. Přidává se tak k dalším řetězcům, které změny související s DPH oznámily v minulých dnech.