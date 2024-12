V Česku se nebudeme mít hůř, jen jinak, říká expertka na udržitelné podnikání

Plastové autíčko za dvacku zlevněné o osmdesát procent, litinový hrnec za sto korun, zlevněný na čtvrtinu původní ceny. Pilové listy za desetinu. To je jen zlomek sortimentu, na který láká od čtvrtka...

Novou naději na propojení dvou světových metropolí takzvaným „transatlantickým tunelem“ tento týden zažehl plán, na který upozornila světová média. Rychlé podvodní spojení Londýna a New Yorku by mělo...

Současný model je neudržitelný. Okay zavře všechny maloobchodní prodejny

Řetězec Okay, který prodává elektroniku a nábytek, do 25. ledna uzavře všechny zbývající maloobchodní prodejny. Před měsícem jich měl ještě 52, nyní na webu uvádí aktuální počet 35. Do budoucna chce...