Před zhruba devíti lety Kateřina Exnerová založila firmu MessyPlay a začala Formelu nabízet jako produkt. Prodává ji na svém e-shopu, internetovém tržišti Rohlík.cz a v hračkářstvích. Vyrábí ji v Praze, podle svých slov tunu měsíčně. Nyní plánuje produkci ztrojnásobit a přesunout mimo Prahu.
Na trhu je podobných značek více, na internetu se dá najít spousta receptů, jak si tu správnou domácí plastelínu pro děti vyrobit. „Tak jako někoho nebaví si doma péct chleba a koupí si ho, tak podobně si lidé kupují formelu,“ říká Exnerová. Domácí výrobky podle ní vydrží několik dní. Trvanlivost se dá značně prodloužit, pokud se přidají konzervanty.