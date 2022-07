Kasárna v Terezíně a Josefově opraví stát, vzniknou zde byty i muzeum

Ta společně s čtvercovými kasárnami v sesterské pevnosti Terezína v Josefově, který je součástí východočeské Jaroměře na Náchodsku, plánuje stát zachránit více než dvoumiliardovou dotací. V terezínském objektu, který původně poskytoval ubytování pro až půl druhého tisíce vojáků, vznikne stovka bytů.

„Máme předběžný souhlas od památkářů. Máme naprojektované malé byty, střední i velké, přičemž průměrná plocha má být kolem sto metrů čtverečních,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města na terezínské radnici Robert Czetmayer. Projekt počítá s úpravou dispozic původních vojenských nocležen, protože ty dnešním představám o bydlení pochopitelně neodpovídají.

Z celkem šestnácti tisíc metrů čtverečních podlažních ploch budou byty tvořit 40 procent, zbytek připadne na komerční prostory, kde by měly vznikat služby pro obyvatele města a okolí. Ty ve městě, které je barokní pevností a památkovou zónou, v současnosti chybějí. Na rozdíl od depozitářů a dalších objektů, které návštěvníkům zprostředkovávají historii města.

Přesně opačnou cestou chce jít Josefov, který plánuje rekonstruovaná kasárna přeměnit na muzeum a objekt poté předat do správy Královéhradeckému kraji.

„Máme v úmyslu vytvořit něco ve smyslu muzea, co zvýší naši turistickou atraktivitu,“ uvedl starosta Jaroměře Josef Horáček. Co se přesně bude v josefovském muzeu vystavovat ale zatím město ani kraj nevědí. Přesná podoba expozice totiž má vzejít ze studie, která určí, jaký okruh exponátů by do pevnosti na Náchodsku přitáhl co nejvíce turistů.

Zachránit objekty opuštěné armádou a převedené na města, která na jejich rekonstrukci nemají peníze, se stát pokoušel opakovaně. Zatím ale bez úspěchu. V současnosti ministerstvo pro místní rozvoj připravilo materiál, podle kterého by na obnovu Josefovských kasáren mělo jít přes 1,2 miliardy korun. Na Žižkova kasárna v Terezíně má jít asi 966 milionů.

„Vzhledem k rostoucím cenám, obtížné dostupnosti stavebního materiálu, energií a pohonných hmot mohou být finální skutečné náklady mnohem vyšší,“ uvedla mluvčí úřadu Veronika Hešíková. Uvedená kasárna jsou přitom jen pilotními projekty.

Rekonstrukce obou pevnostních měst si vyžádá ještě další investice z veřejných rozpočtů. Kromě Žižkových kasáren armáda městu přenechala objekty vojenské nemocnice, proviantního skladu, zbrojnice, nebo takzvaný Kavalír IV. Rekonstrukce každého z těchto objektů si rovněž vyžádá stovky milionů korun a další zhruba půlmiliarda je odhadovaná na protipovodňová opatření.

„Jakákoliv spoluúčast Terezína na financování oprav je nereálná. I jedno procento z té zhruba miliardy dělá deset milionů korun,“ uvedl starosta města René Tomášek. Rozpočet zhruba třítisícového Terezína se přitom pohybuje mezi 50 a 60 miliony korun, většina ale připadá na mandatorní výdaje. Ročně tak město může do obnovy dát maximálně pět milionů korun.

V současnosti je v Terezíně bytů nedostatek. Radnice disponuje devadesáti byty, které pronajímá. „Jakmile se byt uvolní, najde se pro něj několik zájemců,“ řekl Tomášek s tím, že další desítky bytů městu umožní lépe řídit budoucí rozvoj.

Hlavním lákadlem, které může do kraje přivést nové obyvatele, je rozšiřující se industriální zóna v Lovosicích i obdobné projekty v nedalekých Litoměřicích. „To vše je ale zatím předčasné,“ upozornil Tomášek s tím, že řada předchozích projektů zkrachovala a Žižkova kasárna se nemusí schválení dotace dočkat. To se přitom chystá nejdříve v příštím roce.

„Je to dva týdny, co nám spadla další část střechy,“ uvedl Tomášek. Část střechy kasáren přitom vzala už vichřice v roce 2017. Obdobná událost se opakovala po dvou letech, krátce poté, co do Terezína přijel slíbit peníze z Národního fondu obnovy tehdejší premiér Andrej Babiš.

Peněz z fondu, který měl republice pomoci se vymanit z postcovidových problémů, se ale město, kde se historicky nacházelo například i židovské ghetto, nedočkalo kvůli změně politické infrastruktury. Nové politické vedení státu původní proces stoplo, nicméně navázalo svým vlastním.