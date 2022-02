Kartu? Raději mobil nebo hodinky. Češi přicházejí na chuť chytrým platbám

Chytré platby se v poslední době těší velké popularitě. Pro mnoho lidí jsou již naprostou samozřejmostí. Nemusíte díky nim lovit po kapsách nebo z kabelky peněženku s platební kartou, stačí sáhnout po telefonu, který má většina lidí neustále v ruce, nebo využít hodinky, které už na ruce jsou.

Někteří ale možná ještě neví, jak na to. Co to tedy mobilní platby vůbec jsou a k čemu jsou člověku dobré?

Je to snadné

Většina mobilních telefonů a chytrých hodinek již bezkontaktní platby podporuje a například přidání karty Visa do zařízení je velmi jednoduché. U mnoha modelů přitom stačí kartu vyfotit. Jakmile přijde na placení, stačí na terminálu nalézt bezkontaktní symbol a přiložit k němu telefon nebo hodinky. Není třeba zadávat PIN, jelikož svou identitu člověk prokáže už předtím pomocí otisku prstu, rozpoznání obličeje či jiné zvolené metody ověření.

Rychle a bez limitu

Právě fakt, že při platbě není třeba zadávat PIN, celou transakci značně urychlí. A to bez ohledu na výši placené částky, ačkoli limity pro bezkontaktní platby v jednotlivých zemích stále platí.

Mobilní platby se vám budou hodit v případě, že platíte v aplikacích na telefonu nebo nakupujete online. V mnoha obchodech totiž můžete platit pomocí mobilní peněženky. V takovém případě pouze ověříte svou identitu skrze vámi zvolený typ ověření a celá transakce proběhne v řádu sekund.

Čísla namísto údajů

Spousta lidí k platbě mobilem nebo hodinkami nemá důvěru, protože se obávají o bezpečí svých peněz. Mobilní platby jsou ovšem jedním z nejbezpečnějších způsobů placení. U karet Visa jsou finance klientů v bezpečí díky technologii, s níž Visa nahradí veškeré údaje o platební kartě unikátní sadou čísel, takzvaným tokenem. To znamená, že osobní údaje nejsou v mobilní peněžence uloženy, a nikdo jiný se k nim tudíž nedostane.

V případě ztráty zařízení pak člověk jistotu, že může i nadále platit fyzickou kartou, jelikož stačí zablokovat konkrétní token, a nikoli celou kartu.