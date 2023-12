Vánoční horečkou proplujte v klidu. Plaťte na internetu s Click to Pay

Ve všech online obchodech, kde uvidíte symbol Click to Pay, budete moct nakoupit a zaplatit bez pracného opisování nekonečné řady čísel z platební karty, kterou už nemusíte hledat ve své peněžence. Stačí několik kliknutí myší nebo ťuknutí na mobilu. Placení s platební metodou bezpečně funguje na jakémkoli zařízení.

„Největší výhodou inovativního platebního řešení Click to Pay je to, že zákazník si jednou při registraci bezpečně uloží svoji kartu a pak už ji při nakupování na internetu nebude muset nikdy hledat. Zjednodušení nakupující určitě ocení zvláště teď v předvánočním období, kdy obliba e-shopů strmě roste,“ vysvětluje Luděk Slouka, ředitel digitálních plateb společnosti Mastercard pro střední Evropu.

Právě bezpečnost je u Click to Pay na prvním místě. Údaje o kartě se totiž zašifrují a v podobě digitálního otisku zůstanou bezpečně uloženy přímo u karetní asociace. Nikdo další, ani jednotlivé eshopy, kde nakupujete, k nim přístup nemá, takže nemůžou být zneužity.

4 kroky k ušetření času i nervů

Vytvořte si svůj profil Click to Pay ve čtyřech jednoduchých krocích a usnadněte si nákupy online nejen před Vánocemi. Již čtyři banky v Česku podporují jednoduchou a pohodlnou registraci do Click to Pay přímo v bankovní aplikaci. Pokud jste klientem Air Bank, ČSOB, Raiffeisenbank nebo Twisto, můžete se jednoduše registrovat přímo v jejich aplikacích a za pár minut začít platební službu využívat.

1. Přihlaste se do vašeho mobilního bankovnictví tak, jak jste zvyklí, a v detailu platební karty zvolte aktivaci služby Click to Pay.

2. Spustí se proces aktivace, kde je nutné odsouhlasit podmínky registrace a poskytnout potřebné údaje.

3. Dále jen potvrdíte správnost údajů a doplníte kontaktní informace.

4. Následně je vaše platební karta přidána do profilu Click to Pay a máte hotovo. Můžete bezpečně a pohodlně platit na internetu.

Click to Pay je pro klienty všech bank

Tato platební metoda je ale samozřejmě dostupná klientům všech českých bank. Lze ji jednoduše aktivovat na webových stránkách mujmastercard.cz/clicktopay.

1. Stačí zde vytvořit profil Click to Pay pomocí zadání e-mailu nebo telefonního čísla.

2. Následně je potřeba zadat údaje z vaší platební karty Mastercard.

3. Dále je potřeba vyplnit informace o vaší adrese.

4. V posledním kroku pomocí SMS kódu potvrdíte svou totožnost a celý proces registrace tak úspěšně dokončíte.

Platební metodu Click to Pay je rovněž možné aktivovat i v průběhu samotného placení u internetového obchodníka. Profil je dobré mít vytvořený ještě před nákupem, abyste se v procesu platby už nemuseli zabývat přidáváním karty a zkusili si na vlastní kůži, jak je placení s touto metodou jednoduché. Důležité je, že jakmile získáte svůj účet Click to Pay, můžete tento způsob platby pohodlně použít na všech zařízeních, tedy na mobilech, tabletech i přenosných nebo kancelářských počítačích bez ohledu na značku nebo operační systém.

Počet internetových obchodů, které pohodlnou a bezpečnou platbu díky Click to Pay nabízejí, neustále roste. Aktuálně je jich v Česku přes 14 tisíc, například Datart, Leo Express, Notino, Pilulka, Sportisimo nebo Super zoo. Rozpoznáte je tak, že při výběru způsobu platby uvidíte v nabízených možnostech i symbol Click to Pay. Někdy ho najdete až po zvolení platby kartou. Jedná se totiž o zcela novou platební metodu, kterou obchodníci do svých virtuálních pokladen postupně přidávají.

Bezpečnost a pohodlnost platby na prvním místě

Platební metoda Click to Pay využívá pokročilé technologie a inteligentní zabezpečení. Ke spolehlivé identifikaci zákazníků v reálném čase používá i behaviorální analýzu a biometrii. To vše bez zdlouhavého opisování čísel z platební karty. Služba je přímou součástí platební brány obchodníka, což zákazníkům přináší zjednodušení a zrychlení celého procesu nákupu.

„Dlouhodobým cílem společnosti Mastercard je proces placení na internetu co nejvíce zjednodušovat a zrychlovat při současném zachování maximální bezpečnosti. Proto jsme přišli se službou Click to Pay a i nadále budeme vyvíjet a zavádět platební inovace zvyšující zákaznický zážitek,“ uzavírá Luděk Slouka z Mastercard.