Karel Janeček žaluje exmanželku o bitcoiny. Chce je zpět, jde o víc než miliardu

Janeček svůj dar později odvolal a exmanželka mu zhruba třetinu bitcoinů vrátila, píší HN. Nyní ovšem podnikatel požaduje zpět i zbytek v hodnotě lehce přes miliardu. Spor začal Obvodní soud pro Prahu 5 řešit tento týden. Janečka i Mhadhbi v soudní síni zastupovali právníci.

Podle Janečkovy advokátky nedodržela bývalá manželka dohodu o smírném rozchodu a odpadl tedy důvod, proč by měla peníze obdržet. Právník Mhadhbi argumentoval tím, že sumu lze považovat za „odbytné jako formy vyživovací povinnosti mezi manžely či odškodnění nemateriální újmy manželky za to, čím si musela v tom vztahu projít“, uvádějí HN. Soud nakonec jednání odročil na začátek příštího roku.

Manželství s Mariem Mhadhbi bylo Janečkovo druhé. Se svou první ženou Michaelou má dvě dcery. V současné době žije se třetí ženou Lilií Khousnoutdinovou.

Bouřlivý rozvod s Mhadhbi poznamenaly i spory o jejich společného syna Yanise. „To, co dnes zažívám v rámci rozvodu, bych dřív považoval na absurdní béčkové televizní drama. Až do nedávna bych nevěřil, čeho všeho může být schopna žena, natož žena, kterou jsem kdysi bláznivě miloval.,“ uvedl v roce 2019 Janeček v prohlášení pro média.

Pokud by se Janečkovi podařilo vymoci bitcoiny v miliardové hodnotě zpět, mohl by si vynahradit jiné ztráty, které při obchodování s kryptoměnami utrpěl a které přiznal v říjnovém vydání časopisu Forbes. Před dvěma lety se rozhodl jít do rizika a nechal převést své bitcoiny na alternativní, rizikovější kryptoměny.

„Jenže místo dalšího kapitálu se mi postupně dostávalo pro mě nečekaného selhání. Totálně analytický fail. Půl roku nazpět bylo jasno: z půlmiliardového portfolia v kryptu nezůstalo skoro nic,“ oznámil Janeček ve Forbesu. Ten jeho majetek letos odhadl na 3,7 miliardy korun, což už podnikateli na umístění v top 100 nejbohatších Čechů nestačilo.