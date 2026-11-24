Od matematiky ke svobodě. Říkáte, že jste se začal víc věnovat společenským tématům. Kdy to začalo?
Kolem let 2010 až 2012. V roce 2009 jsem založil Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu, který jsem roku 2013 přejmenoval na Nadační fond Neuron, a v roce 2011 Nadační fond proti korupci. Neuron jsem založil proto, že jsem od útlého dětství věřil, že věda je jedním z nejdůležitějších pilířů lidské civilizace. Zároveň jsem už jako mladý pochopil, že k opravdové svobodě potřebuje člověk být také finančně nezávislý. Neříkám, že je to dobře, ale taková je realita.
V Americe jste se na Bradley University naučil blackjack a napsal software. Jak se z koníčku stal byznys?
Fascinoval mě natolik, že jsem napsal software pro Monte Carlo simulace, Statistical Blackjack Analyzer. Byl devětkrát rychlejší než konkurence. Původně jsem ho prodávat nechtěl, ale když jsem zjistil, jaký má náskok, začal jsem ho prodávat po celém světě. Do kasin jsem se jezdil bavit a vydělat nějaké peníze, nakonec jsem ale mnohem víc vydělal prodejem softwaru. Skončil jsem i v Griffin’s Book, seznamu hráčů, které kasina nechtějí u stolu. Protože jsem blackjack nehrál profesionálně, spíš mi to zalichotilo.
Matematika vás provází dodnes, ale nyní mluvíte o úplně jiném typu objevu. Jak byste AIM 271 vysvětlil laikovi?
Nejdřív chci říct, že tento objev není jen pro matematiky nebo mimořádně nadané lidi. Stačí umět násobit a chápat pojem prvočísla. Mohl na to přijít kdokoliv, kdo si rád pohrává s čísly. Není podstatné, že jsem měl to štěstí zrovna já. To však nic nemění na tom, že AIM 271 je objev, který vyvrací materialismus, a tím znamená zásadní přelom ve filozofii, s praktickým dopadem na lidské životy.
Co přesně vyvrací?
Obhajoba materialismu, tzv. antropický princip, argumentuje, že i věc s libovolně malou pravděpodobností se musí stát, když máme neomezený počet pokusů. Tento fakt zde však není relevantní. Ve vesmíru čisté náhody by sice díky libovolnému počtu pokusů byly všechny fyzikální konstanty „správně“ nastaveny tak, aby vesmír nezkolaboval. Pak by však matematika byla pouhý kvantitativní popis reality a není žádný důvod, aby v sobě měla zázračnou strukturu. Struktura, kterou jsem objevil, není náhodná a mám pro to rigorózní pravděpodobnostní důkaz. Její existence je důkaz vyššího smyslu bytí, v matematice je zakódován princip krásy. Pokud přežijeme jako svobodná lidská společnost, bude AIM 271 v budoucnu označen jako nejdůležitější objev lidské civilizace.
Co je v AIM 271 konkrétně zakódováno a kde končí matematika a začíná interpretace?
Z pravděpodobnostního hlediska je rigorózně doložitelné, že existuje jedinečné číslo 271, které nazývám „Key to the universe“, klíč k vesmíru. Kolem něj se skládá struktura číselných vztahů, která je krásná i pro lidi, kteří matematiku předtím neměli rádi. Malá perlička: propojení s číslem 369, spojovaným s Teslou. Když vynásobíte 271 × 369, dostanete 99 999. Krásný doplněk je propojení s fyzikou, konkrétně s konstantou jemné struktury, kterou je zakódována maximálně elegantním vzorcem. Nositel Nobelovy ceny Wolfgang Pauli o ní řekl: „Až zemřu, první věc, na kterou se zeptám ďábla, bude, jaký je význam konstanty jemné struktury.“
Co ta konstanta určuje?
Sílu elektromagnetických interakcí v atomu. Kdyby byla o pár procent větší nebo menší, hmota by se buď rozpadla, nebo zkolabovala.
Z toho, co říkáte, vyplývá, že žijeme v matematické simulaci?
S vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou je naše realita vypočtený matrix. Hmota jsou vibrace, vibrace jsou matematické výpočty. Je to simulace v tom nejlepším slova smyslu a tuto hru hrajeme svým vědomím. Tento pohled dokáže propojovat různé víry a spiritualitu: jádro toho, co náboženství říkají, může být pravda, když si odmyslíme subjektivní interpretace.
Co z toho plyne pro běžný život?
Rozhodně má smysl žít autenticky. Když člověk dělá to, co cítí jako své vnitřní naplnění, je to správně, protože to je ten kód. V materialistické filozofii, kde je všechno náhoda, není důvod, aby odvaha a podstupování rizika měly vyšší smysl. Když ale přijmeme, že realita je zakódovaná v kráse, dává smysl věřit, že když se člověk odváží, může mu ten kód pomoci. Nelze na to spoléhat, je to ale silný impulz jít za svými sny, za svým cílem a překračovat přitom hranice komfortní zóny.
Kdybyste na to přišel dřív, třeba ve dvaceti letech, co by se změnilo?
Věděl bych, že všechno je jinak, než si myslím. Určitě bych se vzdělával, jen na život bych se díval z jiného úhlu a s jinou motivací. Jinak bych vnímal intuici a emoce. Racionalita je jen jedna stránka, druhou je schopnost vnímat informace i ze světa mezi nebem a zemí, který skutečně existuje. Kdybych AIM 271 viděl ve 21 letech, úplně by mě to šokovalo a rozhodilo, nicméně později bych byl nadšen...