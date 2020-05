Státní podpora nájmů pro podnikatele bude stát do pěti miliard, řekl Havlíček

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Stát přispěje podnikatelům postiženým v souvislosti s koronavirem 50 procent na nájem, oznámil po pondělním jednání vlády ministr Havlíček. Nájemce zaplatí pětinu a zbylých 30 procent uhradí pronajímatel.

Program bude na tři měsíce od 1. dubna do 30. června, Havlíček jej má připravit do týdne. Úleva se bude vztahovat na všechny firmy, které byly kvůli vládním opatřením odstaveny od provozu a musely platit komerční nájem. Týkat se bude jak podniků, které zůstaly kvůli vládním opatřením zcela uzavřeny, tak těch, které prodávaly přes výdejní okénko, nebo e-shop.

Podmínkou získání příspěvku státu by měla být dohoda nájemce s majitelem nemovitosti na snížení nájmu o 30 procent. Žadatel bude muset také prokázat, například výpisem z účtu, v jaké výši platil nájemné před koronavirovou krizí.

Havlíček měl původně vyjednáno, že se stát na nájmu bude podílet z jedné třetiny. V takovém případě by na úlevu ze státního rozpočtu připadly asi tři miliardy korun. Poloviční podpora bude zhruba o miliardu dražší.

V původní verzi návrhu se počítalo s tím, že stát bude přispívat na nájmy od 12. března. „Platit bude od 1. dubna, ale zase jsme ho prodloužili až do 30. června, i když se třeba ty prodejny otevřou už na konci května, a to z toho důvodu, aby se to dobře počítalo, aby to bylo přehledné, aby to bylo jasné,“ řekl Havlíček v pondělí. Pomoc by se podle něj mohla týkat 150 až 200 tisíc podnikatelů.