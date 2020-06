KOMENTÁŘ: Jak zrychlit výstavbu dálnic. Blíží se převratná změna

12:00 , aktualizováno 12:00

Sněmovna v pátek ve třetím čtení schválila takzvaný liniový zákon, jenž by měl zkrátit přípravu strategických dopravních staveb z dnešních až 13 let nejméně o třetinu. V době, kdy stát vrhá do stavby dálnic dvakrát tolik peněz, co ještě před pár lety, to může být převratná změna.