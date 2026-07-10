Podle dat Centrálního registru vozidel brázdí české silnice 34 tisíc obytných aut a skoro třicet tisíc přívěsů. Tato oficiální statistika přitom nezahrnuje podomácku vyrobené přestavby v dodávkách a osobních autech.
Ročně si čeští zákazníci koupí zhruba patnáct stovek nových obytných aut a pět set přívěsů. Při průměrné ceně kolem 1,5 milionu korun za kus tak trhem protečou více než tři miliardy korun ročně.
Letos ale statistiky Asociace kempování a karavaningu ČR (AKK ČR) ukazují, že jen za první pololetí roku 2026 přibylo do registru už víc než 1 200 nových obytných aut. To představuje meziroční nárůst o 25 procent.
Moderní vestavby těží z masového zájmu mladších cestovatelů.
Rostoucí prodeje podporuje dostupnost financování a leasing. „Většina zákazníků volí financování na čtyři až šest let se sazbou kolem šesti procent,“ vypočítává Lukáš Dohodil ze společnosti Nomivans, která pro obytná auta poskytuje ucelené zázemí. Podle něj je důležitým faktorem ke koupi i to, že si karavany drží zůstatkovou hodnotu lépe než osobní auta.
Martin Štrimpfl z AKK ČR ale vysvětluje, že letošní skok je jen návratem k normálnímu růstu po nedávném poklesu. „Útlum v letech 2023 až 2025 je nutné vnímat optikou covidových let, kdy došlo k vyšší poptávce.“ Svobodné cestování podle něj bylo pro Čechy vždy charakteristické a ochlazení přinesla krátkodobě jen devadesátá léta. Pak se zájem o cestování na vlastní pěst opět obnovil. Podle Štrimpfla obliba karavaningu v Česku stoupá už dvě desetiletí tempem kolem patnácti procent ročně.
I přesto zůstává zatím český trh nenasycený a asociace vidí místo k dalšímu růstu počtu českých nomádů. Zatímco v sousedním Německu totiž připadá na sto tisíc obyvatel zhruba 1 100 obytných aut, v Česku je to zatím jen málo přes tři stovky.
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Z karavanů do dodávek
Z dat je také vidět, že zákazníci postupně opouštějí hůře ovladatelné přívěsy a přesedají do aut. Přede dvěma lety počet obytných aut vůbec poprvé překonal počet přívěsů a zatímco klasické velké alkovny charakteristické nástavbou nad kabinou řidiče za poslední roky ztratily čtvrtinu trhu, kompaktní vestavby (zvané vany), které zvenku vypadají jako běžný vůz, zažívají boom.
Kompaktní dodávka umožňuje snadný průjezd úzkými uličkami historických měst či přístup do hůře dostupných přírodních lokalit, kam by velký obytný vůz nedojel a kde by s parkováním narazil.
Vany si podle expertů pořizují hlavně mladší lidé. „K nim se poslední dobou přidávají zákazníci, kteří vlastní velký luxusní obytný vůz, ale na rychlé a především krátké cesty, jako jsou víkendy nebo koncerty, si pořizují van jako své druhé obytné auto,“ popisuje Filip Guryča ze společnosti Blue Rent specializované na pronájem a vybavování obytných aut.
Zájem je podle něj především o továrně zpracované vestavby, například značky Pössl, u kterých se ceny nejprodávanějších modelů pohybují kolem 1,5 milionu korun. „Řada lidí vybavuje své vany tak, aby byli opravdu nezávislí – mají výkonné baterie, solární dobíjení a měniče napětí. Častým přáním bývá kvalitní kávovar a provedení bez plynu, kde topení i ohřev vody zajišťuje nafta a vařič je indukční,“ všímá si Guryča. Zákazníci si kromě toho také často připlácejí za markýzy či nosiče kol.
Proměna preferencí se výrazně propisuje i do úspěchu konkrétních výrobců. Dlouhodobým lídrem českého trhu zůstává slovinská Adria, ale velmi rychle roste italský Rimor nebo skupina Capron zastřešující značky Carado a Sunlight, které mezi lety 2023 a 2025 posílily téměř o polovinu. Naopak tradiční výrobci ztrácejí. Dohodil vysvětluje, že prémiové značky jako Frankia nabízejí maximální komfort pro nepočetné náročné cestovatele, kdežto moderní vestavby jako Sunlight těží z masového zájmu mladších cestovatelů a sportovně zaměřených rodin.
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Půjčovnám vládnou velké vozy
Zatímco prodeje táhnou kompaktní dodávky, v půjčovnách to neplatí. „Velkou skupinou zákazníků v půjčovnách jsou rodiny, které poptávají prostor. Nedostatek je tak spíše u alkoven pro pět až šest lidí s automatickou převodovkou, ty se vyprodají vždy nejdříve,“ vysvětluje Lukáš Janoušek, ředitel platformy Campiri, která propojuje majitele obytných vozů se zájemci o jejich vypůjčení. Ročně zprostředkuje přes dva tisíce rezervací v celkové hodnotě kolem 50 milionů korun. Pro majitele je pronájem výhodný, protože sami většinou používají svůj vůz jen na tři týdny v roce. Pokud chtějí, aby si vůz sám vydělal nejen na splátky úvěru, ale i na servis a pojištění, měli by ho podle Janouška pronajmout na čtyři až pět měsíců ročně.
Češi za dovolenou na kolech průměrně zaplatí půjčovné přes dvacet tisíc, obvykle vyrážejí na týden až deset dní, a to nejčastěji v létě. Roste ale zájem o zimní karavaning a lyžařské zájezdy.
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Nevyužitý potenciál
Karavaning dlouhodobě naráží na limity infrastruktury. V republice funguje zhruba stovka oficiálních karavanových stání, servisních míst pro vypouštění odpadních vod a doplnění pitné vody je k dispozici ani ne padesát.
Přitom den stání u nás vyjde na pětistovku, dráž než třeba ve Francii. V Německu je kapacita stání desetkrát až jedenáctkrát vyšší a poloviční ceny.
Zahraniční studie ukazují, že karavanisté denně utratí dva a půl tisíce za nákupy, restaurace a vstupy. Zatímco v zahraničí se je snaží přilákat budováním levných stání, u nás často obce volí zákazy a turisty, kteří by podpořili lokální ekonomiku i mimo sezonu, vytlačují.