Kožené bundy nejenom pro lidi středního věku. Kara chce omladit klientelu

Usedlý styl značky oděvů z kůže a kožešin Kara se musí změnit, rozhodl Michal Mička, který je od loňska majitelem sedmdesátileté značky. Hodlá ji učinit moderní a spolu se svojí značkou Pietro Filipi vyvážet za hranice, jako se to dělo v dobách největší slávy Kary Trutnov před čtyřiceti lety.



„Chceme omladit prodejny, připravujeme nový koncept, děláme rebranding, nové logo, snažíme se omladit i retailovou síť,“ popsal Mička ještě před Vánocemi s tím, že se dívají na data, co a jak se prodává. „Nyní má Kara zákazníky převážně 45 let plus, a to bychom chtěli aspoň o deset let dostat dolů,“ dodal.

Kara vznikla v roce 1948, kdy do ní socialistický stát soustředil tehdejší tuzemské kožešnické podniky. Dnes se její produkty šijí hlavně v Turecku a částečně v Indii.

Modely mají osvěžit návrháři ze společnosti Pietro Filipi, kterou Mička koupil v roce 2017. Značka Pietro Filipi se pak má soustředit na mohovitější zákazníky, než jsou ti, na které se soustředí masové značky, jako je H&M, C&A či Zara.

„Část výrobků je vyvíjena někým jiným, část si děláme sami, abychom to nějak ozvláštnili a přitáhli pozornost trochu jiné cílové skupiny, třeba lidí, co kupují u Pietra Fillipi Silverline od návrhářky Ivany Mentlové,“ uvedl Mička.

Kara podle něj za loňský rok utrží o něco méně než v roce 2017, kdy tržby dosáhly 364 milionů korun a zisk se vyšplhal na 51 milionů. Značce, pro kterou je hlavní sezonou zima, totiž uškodilo teplejší počasí. Naopak Pietro Filipi očekává o deset procent lepší výsledky než předloni.

Do Rakouska i do Rumunska

Mička si dal za cíl vybudovat na českém trhu silnou módní skupinu, a dosáhnout tak lepší vyjednávací pozice vůči obchodním centrům nebo třeba při nákupu reklamy. „Záměrem je – a na tom budu pracovat intenzivně po celý rok 2019 – konsolidace celého československého fashion trhu, kde vidím příležitost. Je tu pár velkých firem a pak je to hodně rozdrobené,“ uvádí.

Zatímco počty prodejen v Česku a na Slovensku už navyšovat nehodlá, chystá se s oběma svými značkami expandovat do Rakouska, Maďarska a Rumunska. Mička přitom věří, že i na konkurenčním rakouském trhu má šanci uspět. „Tamní trh je na druhou stranu konzervativní a za posledních pět až deset let neprošel velkými změnami. Je tam tedy hlad po nových značkách,“ míní Mička.

Pozornost soustředí také na značky, které se rozšiřují na bázi franšízy. A to jak zahraničních, tak těch na českém trhu, i když těch druhých není příliš mnoho, protože nákup franšízy pro český trh je obecně hodně nákladný.

„Na český trh míří spíše menší koncepty, především s dětským zbožím, protože mají menší nároky na sklady, velikosti a akvizici,“ uvádí Jiří Krajča za Českou asociaci franchisingu. Mička pokukuje už delší dobu i po českých značkách, jako jsou pánské obleky Blažek nebo outdoorové oblečení Bushman.

„Samozřejmě nás oslovují různí investoři, ale v současné době se neplánujeme stát součástí módního konsorcia,“ uvádí k tomu za společnost Blažek Praha Veronika Zedková. Bushman loni v létě přidal do svého portfolia po majetkových tahanicích a sporech Ondrej Fryc a jeho Reflex Capital.

Poslední částí byznysu Michala Mičky je prodej online, ale do toho zatím nechce příliš mnoho investovat, protože roste samovolně. E-shop Kary začal fungovat loni a překvapil jeho rychlý růst i nízká frekvence vracení zboží, která se drží do deseti procent. V případě Pietra Filipi jde zhruba o 25 procent.

Vratkovost neboli procento zboží, které lidé po koupi vrátí, je klíčová pro ziskovost online módních obchodů. Vysoké číslo nad 60 procent trápilo loni český online módní obchod Zoot, konkurenční Zalando uvádí padesát procent. Obecně ale víceznačkové e-shopy mají vratkovost větší než ty, které prodávají jen jednu značku.