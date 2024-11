Boj o kapra z kádě. Prodej živých ryb dělí společnost i obchodníky

Dlouhodobě za plošný zákaz prodejů živých kaprů bojují ochránci zvířat, ke kterým se postupně připojil jako první řetězec Lidl, Billa pak v loňském roce a letos také Tesco. Podle odpůrců živí kapři prodávaní v kádích často procházejí nepřiměřeným stresem a společnosti tím chtějí přispět k větší ochraně zvířat a udržitelnějšímu obchodování s rybami.

„Tímto krokem chceme inspirovat ostatní k zodpovědnějšímu a ohleduplnějšímu přístupu,“ uvedla Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco ČR.

Přímo v prodejnách si podle ní zákazníci budou moci koupit už naporcovaného chlazeného kapra v rámci předvánoční nabídky, stejně jako v ostatních obchodních řetězcích.

Proti prodeji živých kaprů bojuje také organizace Compassion in World Farming. Podle ní je mimo jiné problém i to, že kádě jsou často přeplněné a ryby tak nemají dostatek prostoru. Kapři ale trpí i při přepravě do kádí nebo následně do domácností. „V igelitové tašce a ve vaně mají málo kyslíku, neodborné omráčení jim pak způsobuje velkou bolest. Kampaň na toto téma plánujeme i letos,“ uvedla zástupkyně organizace Romana Šonková.

Za tradice Vánoc

Na druhé straně pomyslného tábora stojí zastánci tradičních českých Vánoc, k nimž neodmyslitelně kapr patří. „Je to jedna z českých tradic, na kterou jsou zákazníci zvyklí,“ uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

Na kádě se živými kapry tak letos zákazníci tradičně narazí před obchody Penny Market, Kaufland, Albert a Globus. Prodeje začnou pár dní před Vánocemi. „Ani letos nebude prodej živých kaprů u našich prodejen chybět. Začne od úterý 17. prosince,“ potvrdila Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland. U hypermarketů Globus prodej začne o den později.

Prodej živých kaprů podporuje také ministr zemědělství Marek Výborný. Sám zabití kapra proškoleným personálem na prkénku před kádí podporuje, lidé by ho podle něj neměli vypouštět do přírody nebo ho mít několik dní ve vaně, ale cestou zákazu jít nechce. „Dokud budu já ministrem zemědělství, žádný zákaz prodeje živých kaprů v Česku platit nebude,“ řekl iDNES.cz před rokem ministr Marek Výborný.