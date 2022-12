Káď, nože, palička. Veterináři kontrolují tisíc míst, kde prodávají kapry

Přitom nejčastějším prohřeškem jsou administrativní pochybení – a to nenahlášení prodejního místa veterinářům, dále jde o chyby v hygieně prodeje a loni ve čtyřech případech zjistili pochybení z hlediska welfare zvířat.

Inspektoři sledují, zda mají ryby dostatek kyslíku a jestli prodejci nepřeplňují kádě. „Na každém stánku musí být k dispozici povinná výbava, do níž patří nože, palička na omračování ryb a stěrky. Pracovní plocha musí jít snadno čistit a dezinfikovat. Usmrcování ryb nesmí probíhat v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání,“ uvádí veterinární mluvčí Petr Vorlíček. Problém s nedostatkem kyslíku u ryb může nastat hlavně ve chvílích, kdy se do kádě zaváží nové ryby.

Veterináři pak velmi důrazně nedoporučují, aby si lidé ryby nosili domů živé a už vůbec, aby ji pak vypouštěli do rybníků a ještě méně do tekoucích řek. „Přenos ryby samotné z toho místa není úplně welfarově správný,“ řekl ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Martin Jánošík. Pokud se ale ryba přenáší, tak by měla rozhodně být ve vodě.

Doma by ji pak lidé neměli držet celé dny, protože často, většinou přes noc, voda zteplá, je v ní pak rozpuštěno méně kyslíku. „Ryba potom nemá řádně okysličené všechny tkáně. Je nutné vodu probublávat nebo pouštět studenou vodu, ale pak by na to musel padnout i kubík studené vody, nebo s nějakým vzduchovým čerpadlem,“ doplnil Jánošík.

Po sádkování nejsou ryby na vypuštění připravené

Ryby podle něj nejsou připravené přežít v přírodě, protože když jsou prodávané na sádkách, už několik měsíců pořádně nežraly. „Sádkuje se, aby se v případě kapra zbavila nepříjemného zápachu bahna ze dna, takže je několik týdnů v sádkách v čisté vodě o hladu. Ztrácí tukové zásoby, které si v brzkém podzimu nabrala na to, aby přežila zimu,“ vysvětlil.

Nejvíc prodejních míst by se podle veterinárních statistik mělo objevit v Jihomoravském kraji, kde je zhruba třetina prodejních lokalit. „Specifikem tohoto regionu je několik pojízdných prodejců, kteří nahlásili zastávky na více než 850 místech v kraji. Po jejich odečtení zbývá více než 260 ‚klasických‘ prodejních míst,“ vysvětlil veterinární mluvčí. Dále je nejvíce prodejních míst kaprů ve středních Čechách a v Moravskoslezském kraji, v každém přes 250, v hlavním městě jich je pak kolem 200.