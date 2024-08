Přístup rodičů k finančnímu vzdělávání dětí se v Česku a na Slovensku liší

Finanční vzdělávání dětí v České republice a na Slovensku se odlišuje. Asi nejvíce je to vidět na přístupu ke kapesném. V České republice dostávají kapesné tři čtvrtiny dětí. Naproti tomu na Slovensku je to jen 66 procent. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Home Credit, který provedla agentura STEM/MARK.

To, že děti nějaké kapesné dostávají, neznamená, že jej dostávají ve stejné výši nebo pravidelně. V Česku dává dětem pravidelné kapesné jen 44 procent rodičů, přičemž od 31 procent rodičů dostávají děti kapesné nepravidelně.

Na Slovensku jsou poměry opačné. 27 procent rodičů dává dětem kapesné pravidelně a 39 procent nepravidelně, tedy spíše když je třeba.

Pravidelné kapesné přitom u dětí hraje důležitou roli v získávání finanční gramotnosti. Jde prakticky o jednu z prvních zkušeností, jak dítě do světa financí uvést. „Je vhodné klást důraz na důslednost a pravidelnost a také dítě motivovat, aby si peníze získané z kapesného dokázalo spravovat samo, případně aby z kapesného čas od času zaplatilo třeba i potřebný, nikoliv jen chtěný výdaj,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Zkušenost do budoucna

Pro děti může být nakládání s kapesným cennou a zároveň bezpečnou zkušeností do budoucna. „Děti se tím učí sledovat své výdaje a hospodařit s omezeným množstvím peněz,“ říká Jaroslav Ondrušek, finanční analytik společnosti Home Credit.

I přes to však v Česku 25 procent rodičů dětem žádné kapesné nedává. Na Slovensku je to dokonce 34 procent rodičů. „Absence nebo nepravidelnost kapesného může omezit příležitosti dítěte k rozvoji klíčových dovedností,“ říká Andrea Machálková, expertka České bankovní asociace na finanční vzdělávání. Dítě pak může mít problém hospodařit s penězi, plánováním a spravováním financí.

O nutnosti edukovat své děti v oblasti finanční gramotnosti přitom rodiče ví. A přibližně 80 procent rodičů v Česku i na Slovensku dodává, že s dětmi například otevřeně hovoří o příjmech a výdajích v jejich domácnosti. „Je to velmi dobrá zpráva, že rodiče berou finanční vzdělávání vážně. Otevřená komunikace o penězích může dětem pomoci vybudovat zdravý vztah k financím v budoucnosti,“ dodává Jaroslav Ondrušek.

S edukací v tomto směru je ideální začít co nejdříve. „Z našeho pohledu je vhodné, aby rodiče seznamovali děti s konceptem peněz, plánováním příjmů a výdajů, vytvářením finanční rezervy na horší časy, spořením a dalšími souvisejícími záležitostmi již poměrně od útlého věku, tedy od okamžiku, kdy je dítě schopno tyto chápat,“ říká Eduarda Hekšová. S tím souhlasí i Andrea Machálková. „Děti v předškolním věku by se měly začít učit základy spoření, a to ideálně s fyzickými penězi, aby si lépe představily hodnotu peněz. Pro ně je vhodné začít spořit například ´do prasátka´,“ popisuje.

Na prvním stupni už pak díky nabytým znalostem mohou pokročit o něco dál. „Dětem na prvním stupni základní školy už mohou rodiče zřídit dětský bankovní účet s platební kartou,“ poukazuje Andrea Machálková.

V čem se podle průzkumu Češi i Slováci shodují, je ideální věk, ve kterém by dítě mělo začít kapesné dostávat. U obou zemí je to přibližně ve mezi 8. a 10. rokem věku dítěte. To také odpovídá obecným poučkám o tom, že děti by měly kapesné začít dostávat během docházky na první stupeň základní školy. „V tomto věku by děti měly začít dostávat pravidelné kapesné, z kterého si budou hradit své drobné výdaje,“ říká Andrea Machálková.

O financích se ale s dětmi začínají rodiče bavit ještě o něco dříve. V Česku je to v 54 procent případů ve věku od 6 do 10 let, na Slovensku je to pak v tomto věku dokonce 59 procent. Pro komplexní vzdělávání je však potřeba jít ještě dál. „Děti by měly být postupně seznamovány i s rodinným rozpočtem, s principy krátkodobého a dlouhodobého spoření a u starších dětí také s možnostmi zhodnocení úspor. Tím se naučí nejen spravovat své finance, ale i plánovat a připravovat se na budoucnost,“ vysvětluje Andrea Machálková.

Pro rozvoj finanční gramotnosti je vhodnější dávat dětem pravidelné kapesné, podobně jako dospělí dostávají výplatu, aby se naučily plánovat a správně zacházet s penězi.

Co se týče výše kapesného, rozptyl je velmi široký. Z dat vyplynulo, že v obou zemích se výše ročního kapesného pohybuje od částek kolem 500 korun až po částky do deset tisíc korun. Na samotnou výši má kromě finanční situace rodičů často vliv i věk dítěte. Nejčastěji se objevovalo kapesné ve výši 2 až 3 tisíce korun ročně, tedy v průměru cca 160 - 250 korun měsíčně (třináct procent rodičů). Částky od 7 tisíc korun do 10 tisíc korun ročně dostává jen jedenáct procent dětí.

Ideální výše je subjektivní

Co se týče ideální výše kapesného, záleží na rodinném rozpočtu a finanční situaci. Kapesné by ale vždy mělo reflektovat, k čemu je určeno. „Pokud je kapesné určeno pouze na drobné výdaje, může být nižší. V případech, kdy děti samy z kapesného hradí větší výdaje, jako například telefonní paušál, školní obědy nebo dopravu, by kapesné mělo být adekvátně vyšší,“ popisuje Andrea Machálková.

S přibývajícím věkem je pak vhodné kapesné navyšovat. Společně s tím by ale měla přijít také hlubší edukace v oblasti financí. „Jako vhodné se jeví s přibývajícím věkem zařadit do debaty také problematiku inflace či složeného úročení,“ uzavírá Eduarda Hekšová.