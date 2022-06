Kuřáci nevědí, kam vyhazovat špačky. Poučí je nová kampaň

Odhozené špačky lze najít na různých místech a nejsou problémem pouze zastávek MHD či odpočívadel.

„Nedávno jsme uklízeli v národním parku. Šli jsme podle stezky a chtěli jsme uklidit nepořádek. Paradoxně jsme tam nenašli příliš moc ‚petek‘, plechovek ani obalů. Nacházeli jsme tam převážně nedopalky, které tam lidé zahodili,“ uvedl na tiskové konferenci Miroslav Kubásek ze sdružení Ukliďme Česko, které se věnuje organizování dobrovolnických úklidů.

Nedopalek z cigarety obsahuje acetát celulózy, což je bioplast vyrobený z dřevní buničiny. Odborníci upozorňují, že filtr se v přírodě rozkládá až 15 let. Celou dobu navíc ze sebe uvolňuje látky, které obsahuje.

Podle průzkumu si však téměř polovina kuřáků v Česku myslí, že nedopalek je lehce rozložitelný odpad a každý pátý z nich odhazuje nedopalky na zem.

„Bohužel většina kuřáků si ani neuvědomuje, jaké znečištění přírody odhozením nedopalku vytváří. Navíc se jedná o odpad, který končí v přírodě naprosto zbytečně. Řešení je přitom jednoduché. Stačí, aby kuřáci nepatrně změnili své chování,“ řekl Kubásek.

Změnit chování kuřáků tak, aby správně nakládali s nedopalky a neznečišťovali životní prostředí, si klade za cíl kampaň Cigaretovník. Ta má informovat a motivovat ke správnému nakládání s nedopalky. Jediným správným řešením je vyhození nedopalku do směsného odpadu.

Informovat a motivovat ke správnému nakládání s nedopalky má kampaň Cigaretovník.

Do kanálu nikdy

Jakákoliv jiná možnost, jako například vhození špačku do kanálu, je špatná. „Z mého pohledu házet nedopalky do kanálu je snad to nejhorší, co můžou (kuřáci) udělat,“ zmínil Kubásek. Jak dodal, ve vodě se nedopalek začne rozpouštět a nakonec skončí v řece nebo čističce odpadních vod, ty však na nedopalky nejsou konstruované.

Pokud kuřák hodí špaček do směsného odpadu, dostane se na skládku nebo do spalovny. Filtry svým složením podporují hoření a mohou být energeticky využity jako zdroj tepla či elektřiny.

„Vzhledem k tomu, že Česká republika bude muset v řádu deseti let zavést spalování většiny směsného odpadu, protože nebude moci být (odpad) ukládán na skládky, se odhození nedopalku do koše stává tím důležitější,“ zmínil Lukáš Horák, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky.

Na plast ve filtru také upozorňují dvě ikonky, které se začaly v loňském roce na cigaretách objevovat. Nové značení ukládá tabákovým firmám evropská směrnice o jednorázových plastech.

Nabízí se také řešení změnit materiál, ze kterého jsou filtry vyrobeny. Ty však podle zástupců tabákových společnosti musí splňovat určité parametry, například nesmí měnit chuťové vlastnosti.

„Několik společností se již v minulosti pokusilo nahradit současné acetátové filtry jinými druhy filtrů a setkávaly se s tím, že to neodpovídalo kvalitativním parametrům, které má acetátový filtr mít,“ uvedl Roman Grametbauer ze společnosti Philip Morris.