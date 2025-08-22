Kamiony vs. lodě. Kdo zvládne zásobit rostoucí Prahu?

Objem stavební výroby v hlavním městě v posledních letech rychle roste. Zatímco v roce 2024 dominovaly dopravní a infrastrukturní projekty, letos se nejvíc staví byty.
V minulých letech se rozvíjela například lokalita nádraží Bubny, začala první etapa výstavby metra D, opravil se Barrandovský most či vznikly nové tramvajové tratě. Dnes je největší stavební ruch ve Vysočanech, Stodůlkách, na Smíchově a v Karlíně, kde developeři budují celé bloky bytových domů. Slabší zůstává snad jen výstavba kanceláří, i ta se ale pomalu probouzí.
Více staveb – více přeprav
Vyšší objem výstavby však znamená také vyšší počet nákladních automobilů. A to nejen v místě stavby, ale také na příjezdových a odjezdových trasách. Zatíženy jsou jak pražské ulice, tak dálniční přivaděče, a to ze všech směrů, zejména D7 a D8 na severu, odkud míří do Prahy kamenivo, štěrkopísky, cement, popílek a další suroviny.
Vytěžené středočeské lomy a pískovny zároveň slouží k ukládání rubaniny, výkopků či stavební suti. Nelze opomenout ani napojení na přístavy Hamburk, Rostock nebo Štětín. Stavební boom v Praze tak výrazně ovlivňuje dopravu nejen v metropoli, ale i v dalších regionech.
V Evropě alternativy, v Česku hlavně silnice
„Při hledání alternativních možností přepravy nákladů se lze inspirovat v zahraničí. Samozřejmostí je využívání železniční dopravy, a to převážně v oblasti kontejnerových přeprav zboží. To se úspěšně daří i u nás. Významně však pokulhává využití nákladní lodní dopravy. Na rozdíl od jiných měst, jimiž protékají velké řeky, je Vltava v Praze téměř nevyužitá,“ upozorňuje Jakub Šimáček, ředitel společnosti TBG Metrostav.
„Zatímco v Kolíně nad Rýnem, ve Frankfurtu, ve Vídni, v Bruselu, v Basileji nebo v Paříži již mnoho let využívají nákladní lodě pro přepravu velkoobjemových materiálů a surovin, v české metropoli jsou jedinými pravidelnými uživateli nákladních lodí betonárny Rohanský ostrov a Libeň (Troja),“ dodává Jakub Šimáček.
Lodě se dřevem, ocelí, pískem nebo cihlami jsou na Seině či Dunaji k vidění mnohokrát za den. Do Prahy zatím dorazí v průměru jen jedna loď denně. I to je ale znatelný přínos – nahradí až 40 kamionů. Za rok tak z ulic zmizí přes 10 tisíc jízd a ušetří se 1–1,5 milionu kilometrů, které by jinak musely absolvovat těžké vozy na příjezdových trasách do města i v jeho okolí.
Řeka přepraví materiál i spotřební zboží
Prostor pro další využití lodí je široký. Na příkladu městské city logistiky, kterou v Česku prosazuje Ředitelství vodních cest, je vidět, že lodní přeprava se nemusí omezit na velkoobjemové náklady. „V Paříži již kromě zásobování betonáren a staveb přistoupili také k přepravě běžného spotřebního zboží. Jeden z tamních největších maloobchodních řetězců například dováží své zboží v kontejnerech na nákladních lodích (kapacita až 42 kontejnerů) až na překladiště u Eiffelovy věže,“ popisuje Jakub Šimáček.
Známý nábytkářský gigant zase využívá dopravu po řece Seině pro distribuci zakoupeného zboží svým zákazníkům. S podobným přístupem je možné se setkat také v Bruselu a dalších městech. „Dopravu od překladiště do místa prodeje nebo spotřeby, tedy takzvanou poslední míli, pak lze zajistit elektrickými dodávkami, cargokoly nebo i nákladními automobily, které převezou náklad už jen na opravdu nejnutnější vzdálenost,“ říká ředitel společnosti TBG Metrostav, která se zabývá výrobou, dopravou a ukládkou transportbetonu a dalších betonových směsí.
Praha staví, přeprava významně vzroste
Praha zažívá v posledních letech rychlý růst objemu výstavby. K právě budovaným tisícům bytů brzy přibudou dlouho plánované stavby veřejné a dopravní infrastruktury. Pražané netrpělivě vyhlížejí dostavbu linky D, čeká se na dostavbu vnitřního městského okruhu, rekonstrukci Libeňského mostu, Ústřední čistírny odpadních vod, stavět se bude Vltavská filharmonie. Řada projektů se připravuje taky na železnici.
Všechny tyto stavby spotřebují enormní množství surovin. Podobný objem vytěžených hmot je naopak potřeba ze staveb odvézt. Zkušenosti z Evropy ukazují, že objemné suroviny je nejefektivnější převážet objemnými prostředky. Jedna loď uveze 40krát více než jeden kamion. „Potřebuje-li stavba 100 tisíc tun materiálu, může použít 100 lodí – anebo také osm tisíc náklaďáků. Náklaďáků, které poškozují silnice a zpomalují provoz nejen ve městech, ale i v jiných částech republiky,“ poukazuje Šimáček.
Vltava je volná a čeká na využití
Na příkladu betonáren Rohanský ostrov a Libeň (Troja) je vidět, že lodní doprava je funkční alternativa té silniční. Oba provozy jsou po řece zásobovány již desítky let. Právě díky lodím Praha zvládla stavbu metra, Strahovského tunelu, Blanky, čistírny odpadních vod i nádraží Bubny, aniž by doprava zkolabovala. „Stejně jako v jiných městech Evropy má nákladní lodní doprava ambici stát se plnohodnotnou součástí pražského dopravního mixu a pomoci uvolnit prostor v ulicích i přes očekávaný stavební rozvoj města. Vltava je připravena a čeká na své využití,“ uzavírá Jakub Šimáček.