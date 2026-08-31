Stávající budovy ale nejsou pro efektivní práci zdících robotů vhodné. Firma proto přišla s projektem, kde většinu lidské práce nahradí stroj, říká generální ředitel Wienerbergeru.
Kolega vás před chvílí fotil u starší cihlové zdi. Kolik takovýchto klasických cihel se v současnosti prodá, jak velkou část vašeho portfolia tvoří a k čemu vlastně slouží? Korpus domu se z nich dnes už asi nestaví.
Klasické plné cihly v České republice vůbec nevyrábíme. Vývoj šel hodně dopředu. Dnes cihla není jen stavebním materiálem, ale má spoustu funkcí, například akustické nebo tepelněizolační. To jsou všechno parametry, které dnes cihly splňují, a to je na hony vzdálené od plné cihly, která se dříve vyráběla. Malé cihelny vyrábějící plné cihly zbyly v Česku možná dvě nebo tři. A jde spíše o využití řekněme pro potřeby památkové péče než o součást stavebních konstrukcí.
Do firmy jsem přišel před deseti lety a od té doby varujeme politiky, že dostupné bydlení bude problém, který bude vyhrávat volby. Deset let se nic nedělo a teď ten problém eskaluje.