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Stroj ušetří práci pěti zedníků. Šéf výrobce cihel o robotizaci i nedostatku bytů

Tomáš Cafourek

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Kamil Jeřábek, generální ředitel cihlářské firmy Wienerberger. (21. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vysoké úroky u hypoték, nárůst cen stavebních materiálů a práce i zdražení pozemků se po roce 2022 podepsaly na prudkém propadu výstavby rodinných domů. Právě ty představují pro společnost Wienerberger, tradičního výrobce cihel, velmi významný zdroj odbytu. Na snížení ceny lidské práce firma podle svého generálního ředitele Kamila Jeřábka nesází. Naopak očekává, že cihelnou renesanci přinese rozmach robotiky.

Stávající budovy ale nejsou pro efektivní práci zdících robotů vhodné. Firma proto přišla s projektem, kde většinu lidské práce nahradí stroj, říká generální ředitel Wienerbergeru.

Kolega vás před chvílí fotil u starší cihlové zdi. Kolik takovýchto klasických cihel se v současnosti prodá, jak velkou část vašeho portfolia tvoří a k čemu vlastně slouží? Korpus domu se z nich dnes už asi nestaví.
Klasické plné cihly v České republice vůbec nevyrábíme. Vývoj šel hodně dopředu. Dnes cihla není jen stavebním materiálem, ale má spoustu funkcí, například akustické nebo tepelněizolační. To jsou všechno parametry, které dnes cihly splňují, a to je na hony vzdálené od plné cihly, která se dříve vyráběla. Malé cihelny vyrábějící plné cihly zbyly v Česku možná dvě nebo tři. A jde spíše o využití řekněme pro potřeby památkové péče než o součást stavebních konstrukcí.

Do firmy jsem přišel před deseti lety a od té doby varujeme politiky, že dostupné bydlení bude problém, který bude vyhrávat volby. Deset let se nic nedělo a teď ten problém eskaluje.

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Stroj ušetří práci pěti zedníků. Šéf výrobce cihel o robotizaci i nedostatku bytů

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