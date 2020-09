Výrobce pletených oděvů Kama rozšířil výrobu. Věří, že sezona už bude dobrá

Firma vyrábí pletené oblečení pro sport a volný čas. Její historie sahá už do období před rokem 1989. Firmu založili Mahulena a Jiří Pertlovi, v současnosti s nimi pracuje i jejich dcera Klára Kráčalíková, která má na starosti finance, a syn Adam Pertl, který obstarává grafiku a elektronické obchodování. Společnost o 25 zaměstnancích kromě Česka prodává i v dalších dvaceti zemích, včetně Japonska, Austrálie nebo Kanady.



Kama vznikla díky nápadu Mahuleny Pertlové. „Když jsem byla na mateřské s dětmi, začala jsem vyrábět na starém pletacím stroji čepice, čelenky a svetry. Krátce před listopadem už bylo možné jistým způsobem soukromě podnikat a prodávat na různých trzích. Byla jsem úspěšná a záhy jsem zapojila i svou sestru Kateřinu. Náš švagr tehdy pracoval v ČSTV, měl řadu známých mezi sportovci a těm to začal distribuovat. Od nich zase přicházely další požadavky, co by ještě potřebovali,“ říká Pertlová.

Poté co po revoluci vznikla Kama jako firma, začal kromě Mahuleniny sestry s podnikáním pomáhat i její manžel a rodinné podnikání v bytě se dvěma malými dětmi začalo být náročné. „Začali jsme řešit, co s tím. Vzali jsme si tedy na třímilionový leasing první průmyslový pletací stroj. V souvislosti s tím jsme si museli najít nové nebytové prostory, kam jsme stroj umístili a vedle seděly už i naše první šičky, které jsme zaměstnávali,“ vzpomíná paní Mahulena.

Se strojem rostla i kapacita a firma brzy začala vyrábět na tři směny a už během devadesátých let podepisovala smlouvy s butiky či sportovci. Spolupracovala například s olympioniky jako je Kateřina Neumannová nebo Vavřinec Hradilek.

Během uplynulého roku a půl vznikla na místě původního objektu na Praze 6 moderní budova, která díky svému provedení dokáže ušetřit 15 procent nákladů na energie. Ve všech prostorách bylo použito LED osvětlení a vzduchotechnika, která zajistí využití odpadního tepla z výroby k vytápění dalších prostor v budově.

Rekonstrukce stála 34 milionů, 40 procent si firma financovala sama, 60 procent čerpala na úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky. „Za naši 30letou historii je to doopravdy poprvé co čerpáme státní produkt, který nám pomáhá se rozvinout,“ říká Klára Kráčalíková, finanční ředitelka firmy Kama.

Firma investovala také do obnovy strojního vybavení. „Už 30 let spolehlivě odvedené práce má za sebou náš první pletací stroj značky Stoll. Zůstali jsme věrni této společnosti a investovali do stroje nového, který odvede precizní práci, a to s benefitem provozní úspory. Další novinkou ve vybavení je velkokapacitní parní lis, který se používá na žehlení, fixaci a paření úpletů,“ vysvětluje Kráčalíková.

V polovině března Kama zaznamenala asi 20procentní pokles v množství předobjednávek na následující sezonu. „Připisujeme to opatřením souvisejících s pandemií. Navíc ubylo i lyžařů, kteří by si naše výrobky kupovali,“ říká Jiří Pertl.

Jaká bude tato sezona, ukážou až následující týdny a měsíce. „Zůstáváme ale optimističtí, což nás žene stále kupředu. Nezoufáme si nad aktuální situací, uvidíme, co čas přinese. Velký skok v prodejích zaznamenal náš e-shop. V březnu jsme část výroby uvolnili pro výrobu roušek, kterých jsme asi dva tisíce kusů rozdali. Po zvážení jsme je potom zařadili do běžného prodeje, což se na růstu e-shopu samozřejmě projevilo. Tento nárůst však není z celkového obratu firmy významný. Dosud jsme prodali asi 15 tisíc roušek,“ vysvětluje Adam Pertl.