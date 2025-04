„Já patřím k lidem, kteří jsou přesvědčeni, že to prostě nemůže skončit dobře,“ uvedl Kalousek na CNN Prima News ve čtvrtek večer, den poté, co americký prezident Donald Trump oznámil reciproční cla pro „celý svět“, včetně těch pro Evropskou unii. Ta tvoří od středeční půlnoci dvacet procent na dovoz veškerého zboží do Spojených států.

Podle Kalouska nejde o celní válku, protože válka má vítěze a poražené. Trumpovo počínání ale zapříčiní jen samé poražené, všichni podle něj zchudnou. „Zchudnou Američané, bohužel zchudneme i my,“ řekl Kalousek.

Velmi negativní pohled na nastalou situaci vyjádřil Hampl. „Nerad vynáším nějaké fatalistické soudy, ale tohle je opravdu katastrofa,“ uvedl. A to zejména pro země produkčního typu, jako jsou ty v Evropě. „Je to přímý zásah na komoru našeho ekonomického modelu,“ upřesnil.

Podle něj za to zdaleka nemůže jen Trump. „Tendence Ameriky k uzavírání se jsou tu už řadu let,“ uvedl. Zapříčiňuje to podle něj společná politika republikánů i demokratů v USA. Minulý americký prezident Joe Biden přinesl jeden z nejvíce protekcionistických návrhů vůbec – zákon o snížení inflace, mínil Hampl. „Donald Trump tomu dal poslední hřebíček,“ uvedl.

Zato Pilný reagoval s tím, že Trump může kdykoli cokoli odvolat, jako už to udělal několikrát. Větším problémem je chaos, který jeho počínání vyvolává, mínil. „Nikdo neví, co se stane. Zatím jsme viděli jen excelovou tabulku, kde byly zahrnuty i ostrovy, které nemají žádné obyvatele.“

Model, podle kterého měla být reciproční cla vypočítána, je nesmyslný, souhlasil Hampl. „Sečetly se jablka, vydělilo se to hruškami a podle úvahy se k tomu přičetlo pár švestek,“ komentoval Kalousek.

Evropská unie se může bránit

Evropská unie má podle Pilného cesty, kterými se může bránit. „Amerika sem nedováží především hmotné zboží, ale služby a nehmotné produkty. A na ty může Evropská unie bez problému uvalit desetiprocentní daň z obratu,“ uvedl s tím, že takový krok by se zřejmě majiteli Mety Markovi Zuckerbergovi nebo Elonu Muskovi, majiteli sociální sítě X, nelíbil.

Kalousek souhlasil, že Evropská unie disponuje nástroji, které by mohly vést k vyjednávání. „Je tady jistá naděje, že to nemusí dlouho vydržet a že dojde k nějakým rozumným dohodám, které to trochu zlepší,“ řekl. A není to podle něj jen možnost EU zavést USA reciproční cla. „Může částečně vyřadit americké firmy z výběrových řízení, nepustit je na ten trh. Jsou skutečné instrumenty, které může aktivovat a může jimi věrohodně vyhrožovat,“ ujistil.

Podle svých slov je navíc skoro přesvědčen, že nějaké reciproční opatření bude muset být přijato. „Lidé typu Donalda Trumpa asi jinak, než pod tlakem, nevyjednávají,“ okomentoval. Kdyby však situace eskalovala, dopad na životní úroveň nás všech bude poměrně dramatický, dodal.

Pilný označil zavedení cel za „poslední budíček pro Evropu.“ Ta by podle něj měla zajistit také vnitřní opatření, aby byla opět konkurenceschopná.