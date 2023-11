Nejlevnější energie jsou ty, které nespotřebujete. Ty ostatní pořiďte co nejvýhodněji

Druhá polovina loňského roku přinesla do té doby nevídanou energetickou krizi. Geopolitická situace zvedla ceny energií na rekordně vysoké hodnoty. Ať už to byl zemní plyn, nebo elektřina, ceny komodit vystoupaly tak vysoko, že stát musel zasáhnout a zavést cenové stropy. Dnes je sice už situace jiná, část zákazníků ale stále platí velmi vysoké ceny energií. A přestože aktuální ceny jsou výrazně nižší, blíží se opětovné zdražení. Vracejí se totiž poplatky za obnovitelné zdroje a zvýší se i distribuční poplatky.

Revize smluv s dodavateli energií

Základním řešením situace je revize vlastní smlouvy s dodavatelem. Je potřeba v ní ověřit, jak je nastavená, zda je na dobu určitou, či neurčitou. V případě možného vypovězení je pak vhodné hledat nejlevnější nabídky na trhu. To lze snadno provést na srovnávači Kalkulátor.cz, který pro každého uživatele vyhledá ty nejvýhodnější. Zákazník si pak vybere vhodný tarif podle vlastních preferencí, případně si nechá poradit od odborníků z nezávislého portálu srovnávání cen energií.

S výhodnějším tarifem určitě ušetříte a úspora může dosáhnout i desítek tisíc korun ročně, natolik jsou dnes ceny energií v různých tarifech rozkolísané. I tak ale platí staré pravidlo, že nejlevnější energie jsou ty, které nespotřebujete. Teoreticky můžete být energeticky soběstační, to ale většinou vyžaduje extrémní náklady a pro mnoho domácností to ani nepřichází v úvahu. Ne každý má prostor na velké fotovoltaické elektrárny či jiné řešení bezemisní energie.

Jednoduché úspory ale zvládne každý

Poměrně velkých úspor při spotřebě elektřiny a plynu však lze dosáhnout rovněž při nižších nákladech. I malá solární elektrárna dokáže přinést značné úspory nákladů na energie, ale není to levné a je potřeba si dobře spočítat návratnost takové investice. Často se s ní totiž pojí i výměny kotlů či přepracování celého systému topení. Totéž pak platí pro tepelná čerpadla nebo zásadní rekonstrukce v podobě výměny oken, zateplení a tak dále. „Významné rekonstrukce mohou ušetřit opravdu velké peníze. Ale většinou je to spojeno s nemalou investicí a je třeba vše dobře a kvůli aktuální nedostupnosti řemeslníků i dlouho dopředu plánovat,“ říká energetický analytik společnosti Kalkulator.cz Jan Béreš.

Jenže jak praví staré přísloví, „z kapek moře, z halířů miliony“, ušetřit lze i na zdánlivě banálních věcech, které si každý udělá sám. Protože třeba velké rekonstrukce se primárně týkají jen rodinných domů, v případě bytových jednotek jsou možnosti pro individuální řešení v tomto směru značně omezené. Drobné úspory lze ovšem řešit kdekoliv.

„Taková zapomenutá stará žárovka ve sklepě, kam půjdu znovu až za týden, může za jeden týden svícení spotřebovat to, co úsporná za celý rok. To je typická výměna, která určitě stojí za to,“ zmiňuje nejjednodušší úsporu Jan Béreš. Úsporné žárovky dnes stojí jen desetikoruny, přitom oproti klasickým žárovkám je jejich spotřeba až desetinová.

Je dobré provést domácí revizi všech spotřebičů. Především těch s velkou spotřebou a trvalým nebo velmi častým použitím. Platí to pro chladničky, pračky, televize, ale i rychlovarné konvice a kávovary, jak upozorňuje Jan Béreš. „Varná konvice je jeden z největších žroutů elektřiny. Samozřejmě jen krátkodobě. Ale pokud je plná vodního kamene, tato krátká doba se prodlužuje, a tím i spotřeba,“ uvádí analytik. Stačí ji odvápnit, a zase ušetříte nějaké ty korunky, což platí třeba i pro pračku. Na odvápnění často stačí trocha octa nebo dostupné levné odvápňovací přípravky. Některé starší spotřebiče se pak vyplatí vyměnit, ty dnešní mají násobně nižší spotřebu energie. Ale to už jsou dražší investice.

Laciné řešení úniku tepla

Velkým energetickým problémem je únik tepla. Jinými slovy vlastně vytápíte nejen dům či byt, ale i vzduch v okolí. Ideálním řešením je zateplení či výměna oken. I v případě, kdy na tak velkou rekonstrukci nejsou prostředky, existuje levné a rychlé řešení. „Podívat se na to, kterým oknem mi domů táhne, když fouká, zvládne každý. Objednat si pak někoho na seštelování, případně si za pár korun koupit samolepicí těsnění zvládne také každý. A jeho nalepení, i když třeba nebude dokonalé, svůj účel splní,“ radí Jan Béreš z portálu Kalkulator.cz.

Opominout bychom neměli například ani odvzdušnění topení, aby hřálo naplno. Stejně tak je potřeba nemít radiátor zastavěný nábytkem: musí před ním být dostatečná mezera na proudění teplého vzduchu.

Drobné úpravy tak mohou v důsledku přinést docela velké úspory. Pokud se vše propojí s nalezením výhodného tarifu, s čímž pomůže Kalkulátor.cz, lze za jediný rok ušetřit nemalé prostředky, které můžete investovat jinak a jinde. Třeba na dovolenou nebo si je uložit na nákladnější domácí rekonstrukce.