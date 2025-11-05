Nové povolenky by měly začít platit nejspíš až od roku 2028, i když nová česká vláda slibuje, že je nezavede.
Kalkulačku povolenek najdete ZDE
Povolenky povedou ke zdražení plynu, benzínu, nafty i uhlí. Konkrétní důsledky na rozpočty českých domácností záleží na tom, čím topí, v jakém domě bydlí nebo jakým autem a jak často jezdí.
V kalkulačce je tak možné nastavit si roční spotřebu plynu, uhlí, ale i benzinu či nafty. Klíčová pro výpočet je cena povolenky. Často udávanou hranicí je 45 eur, to je ovšem mez v cenách roku 2020. Po zahrnutí inflace je odhadovaná cena povolenky v roce 2027 na úrovni 57 eur.
„V médiích se vyskytuje vždy údaj 45 eur, ale to je za nás zkreslené, nerespektuje to inflaci,“ upozornil nedávno šéf analytiků XTB Jiří Tyleček.
Realita může být však nakonec ještě vyšší. Když v květnu odstartovalo obchodování s povolenkovými kontrakty na mezinárodní burze ICE, vystoupala jejich cena přes osmdesát eur.