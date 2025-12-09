Kdo o podporu v nezaměstnanosti zažádá ještě do konce roku 2025, pro toho budou platit stávající, většinou méně výhodná pravidla. Na nové žadatele, co se na Úřad práce obrátí po 1. lednu 2026, čekají podstatně lepší podmínky.
Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026
Maximální strop pro podporu a také základ, z jakého se počítá podpora po rodičovské, určuje průměrná mzda v národním hospodářství pro první tři čtvrtletí uplynulého roku. Vyhlašuje ji ve Sbírce zákonů ministerstvo práce. Letos to sice ještě neudělalo, z údajů Českého statistického úřadu ale vyplývá, že toto číslo bylo letos 48 171 Kč. „Způsob využití těchto dat ze strany MPSV však nespadá do kompetence Českého statistického úřadu a nemůžeme za ně tedy nést jakoukoliv záruku a odpovědnost,“ upozornil mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.
My jsme se přesto odvážili s tímto číslem v naší kalkulačce počítat, a to i z toho důvodu, že loni ministerstvo částku vypočítanou statistiky vtělilo do svého sdělení na korunu přesně. Přesto berte výpočet jako orientační. Po vydání stanoviska ministerstva budeme v případě potřeby kalkulačku aktualizovat.
Podpora v nezaměstnanosti 2026: více peněz delší dobu, ale jen někomu
Při zadávání svých údajů uveďte věk podle toho, kolik let by vám bylo v době předpokládané žádosti o podporu. Osobou bez předchozích příjmů se myslí lidé přesně vymezení zákonem, nikoli absolventi škol bez předchozí pracovní zkušenosti. A nezapomeňte, že podle nových pravidel má na vyšší podporu nárok i ten, kdo výpověď podá z vlastní vůle!