KALKULAČKA: Jak daleko se vyplatí zajet si pro levnější benzin

Vyšší rozdíly v cenách pohonných hmot znovu přivádějí řidiče k úvahám, zda se vyplatí vyrazit pro benzin či naftu k levnějším stojanům. Samotná nižší cena ale ještě neznamená skutečnou úsporu. Napovědět může orientační kalkulačka, kterou připravila redakce iDNES.cz. Ta spočítá, jak daleko má podobná cesta ekonomický smysl.
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)

Představa, že stačí natankovat u levnějších čerpacích stanicích a úspora je jistá, bývá často zjednodušená. Do výsledku totiž nepromlouvá jen rozdíl cen pohonných hmot jednotlivých pump, ale také to, kolik paliva řidič spotřebuje cestou, jak velkou má nádrž a kolik mu v ní v okamžiku odjezdu zbývá.

Právě s těmito údaji pracuje kalkulačka redakce iDNES.cz, která ukáže, kdy se cesta za levnějším tankováním ještě vyplatí a kdy už se výhoda rozplývá.

Kalkulačka úspory při tankování

Pro orientační výpočet stačí zadat cenu na cílové – levnější – čerpací stanici, k ní připojit cenu u pumpy, kde by motorista tankoval běžně a doplnit průměrnou spotřebu vozu. Důležitý je i aktuální stav nádrže.

Na základě těchto vstupů kalkulátor spočítá, kolik paliva lze v cíli výhodně doplnit, jaká může být výsledná úspora a také jaká je maximální vzdálenost, při níž se ještě cesta pro benzin nebo naftu vyplatí. Výsledek je však pouze orientační, protože skutečné náklady se mohou lišit podle stylu jízdy, provozu i konkrétní trasy.

Ekonomika podobného výletu se tak mění případ od případu. Ani na první pohled výrazný rozdíl v cenách pohonných hmot automaticky neznamená, že delší přejezd přinese zisk každému motoristovi.

Do úvahy navíc mohou vstupovat i další okolnosti, které samotná kalkulačka nezachycuje. Například hodnota času stráveného na cestě. Každý si proto musí sám vyhodnotit, zda mu případná úspora stojí za desítky minut či hodinu za volantem.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Akční letáky
