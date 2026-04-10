Představa, že stačí natankovat u levnějších čerpacích stanicích a úspora je jistá, bývá často zjednodušená. Do výsledku totiž nepromlouvá jen rozdíl cen pohonných hmot jednotlivých pump, ale také to, kolik paliva řidič spotřebuje cestou, jak velkou má nádrž a kolik mu v ní v okamžiku odjezdu zbývá.
Právě s těmito údaji pracuje kalkulačka redakce iDNES.cz, která ukáže, kdy se cesta za levnějším tankováním ještě vyplatí a kdy už se výhoda rozplývá.
Kalkulačka úspory při tankování
Pro orientační výpočet stačí zadat cenu na cílové – levnější – čerpací stanici, k ní připojit cenu u pumpy, kde by motorista tankoval běžně a doplnit průměrnou spotřebu vozu. Důležitý je i aktuální stav nádrže.
Na základě těchto vstupů kalkulátor spočítá, kolik paliva lze v cíli výhodně doplnit, jaká může být výsledná úspora a také jaká je maximální vzdálenost, při níž se ještě cesta pro benzin nebo naftu vyplatí. Výsledek je však pouze orientační, protože skutečné náklady se mohou lišit podle stylu jízdy, provozu i konkrétní trasy.
Ekonomika podobného výletu se tak mění případ od případu. Ani na první pohled výrazný rozdíl v cenách pohonných hmot automaticky neznamená, že delší přejezd přinese zisk každému motoristovi.
Do úvahy navíc mohou vstupovat i další okolnosti, které samotná kalkulačka nezachycuje. Například hodnota času stráveného na cestě. Každý si proto musí sám vyhodnotit, zda mu případná úspora stojí za desítky minut či hodinu za volantem.