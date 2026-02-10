Po deseti letech skončil ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky Kala

Jan Drahorád
  15:13
Po zhruba deseti letech skončil ve funkci ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Štěpán Kala. Ústav spadá pod ministerstvo zemědělství, které nyní vypsalo na volný post výběrové řízení. Do doby jmenování nového ředitele je pověřený vedením Stanislav Doležal, dosavadní vedoucí ekonomiky a správy ústavu.

Ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala (27. února 2023) | foto: Profimedia.cz

„Pan ředitel ze své pozice rezignoval na vlastní žádost,“ sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Jak pak dodal sám Kala, po deseti letech cítil potřebu změny. Nový post zatím neohlásil, je ale podle něj možné, že zůstane v zemědělském oboru.

Zájemci o post se mají ministerstvu přihlásit do 13. března, mají dodat koncepce řízení ÚZEI a doložit minimálně pětiletou praxi v řídící funkci.

Kala byl ředitelem od roku 2014, kdy nahradil Michaelu Šolcovou, kterou ministerstvo tehdy odvolalo se zdůvodněním, že mimo jiné neprojevovala dostatečné manažerské schopnosti. Posléze ji jmenovalo do vedení Výzkumného ústavu zemědělské techniky s tím, že musí své schopnosti ještě dokázat.

Kala před příchodem do ústavu působil na České zemědělské univerzitě v Praze jako odborný asistent, na Provozně ekonomické fakultě také získal doktorát. Dříve studoval také v zahraničí – ve Skotsku, Nizozemsku, Irsku a ve Spojených státech amerických.

ÚZEI je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace. Ústav zřizuje také Knihovnu Antonína Švehly, která je se svými více než milionem publikací jedna z největších oborových knihoven na světě. V roce 2012 oslavil institut 100 let od založení. ÚZEI je také znaleckým ústavem v oboru ekonomika, potravinářství a zemědělství.

