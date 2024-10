Jurečka: Lidovcům chybí superstar. Sice nejsem změna, ale Čunek je minulost

Marian Jurečka mimo jiné řekl, že se od svých protikandidátů liší hlavně tím, že je spoluzakladatelem a tím i garantem úspěšného koaličního projektu SPOLU. „Mám přátelský vztah s Petrem Fialou i s Markétou Pekarovou Adamovou. Jsem schopen garantovat, že když bude pokračovat koalice SPOLU, budou v ní mít lidovci důstojné a adekvátní postavení.“

Nejsem nejlepší kandidát

Jurečka se sebekriticky nepovažuje za nejlepšího kandidáta. „Nekandidoval bych, kdyby do toho šel jihomoravský hejtman Jan Grolich nebo někdo, kdo by představoval opravdu výraznou změnu. Ale žádná taková superstar do klání nevstoupila.“

„Přiznávám, že ani já, Marek Výborný, Jan Bartošek nebo Petr Hladík žádnou změnou nejsme. A Jiří Čunek už vůbec ne,“ varuje Jurečka. „On by byl jen návratem 15 let do minulosti. Už předsedou byl, velmi ho respektuji, ale jako komunálního a krajského politika. Rozhoduje se intuitivně, sám za sebe, ale na celostátní i koaliční úrovni musí předseda fungovat jako týmový hráč.“

Jurečka v Rozstřelu zároveň dodal, že by chtěl KDU-ČSL zachovat jako konzervativní stranu, která podporuje tradiční hodnoty a nevyhýbá se ani změně názvu. Místo archaické Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové by si dokázal představit zkrácený název Lidovci.

V další části pořadu mluvil Marian Jurečka o novele zákoníku práce, důchodové reformě či o digitalizaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Takzvanou „flexinovelu“ už schválila vláda a momentálně míří do Sněmovny.

Flexinovela a práva zaměstnanců

Ministr práce ji ale nakonec předkládá bez ostře sledované aktualizace: výpovědi bez udání důvodu. Jurečka v tuto chvíli neví, zda bude ODS předkládat ve Sněmovně pozměňovací návrhy, které by kontroverzní aktualizaci vrátily do hry. „Nejsem mluvčí ODS, ale podle mě je zbytečné tam tento instrument dávat.“

„Flexinovela přináší mnoho pozitivních změn z hlediska digitalizace jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Zlepšuje například postavení rodičů malých dětí. Ale zároveň bude doplněna o redesign podpory v nezaměstnanosti, která udělá z výpovědi bez udání důvodu nadbytečnou věc,“ vysvětluje ministr.

V Rozstřelu rovněž uvedl, že jde o navýšení podpory na začátku nezaměstnanosti. „V prvních dvou měsících nezaměstnanosti zvýšíme podporu na 80 procent předchozí průměrné mzdy, u starších lidí to budou dokonce tři měsíce. Tím vytváříme motivační nástroje pro to, aby se lidé nebáli změnit zaměstnání a nesetrvávali v práci, kde nejsou spokojeni.“

„Ale zároveň bude platit to, že následně, po delším období, za pět nebo šest měsíců, bude podpora zase výrazně rychleji klesat,“ dodává Jurečka.

Jistota pro čtyřicátníky

Podle ministra je zároveň zbytečně polemizovat o tom, zda jde v souvislosti s chystanými změnami v důchodovém systému o zásadní reformu nebo pouze o jemné parametrické změny. „Je mi to opravdu jedno. Soustředím se na to, že se tu třicet let říká, že se s tím má něco dělat, vlády si důchodovou reformu dávaly do programového prohlášení a žádná to dosud neudělala.“

„Je to jako když vás bolí zub. Většina lidí začne s léčbou brufenem, pak to doplní slivovicí, ale stejně všichni skončíme u zubaře, který musí provést zákrok. Kdyby se nic nestalo, roční důchodové deficity by začaly narůstat až na 350 miliard korun ročně,“ upozorňuje. Následně prohlásil, že jeho reforma zajistí důstojné důchody i dnešním čtyřicátníkům.

„Skutečně navrhuji důchodovou reformu, která průběžný systém stabilizuje a současně důchodcům dává jistotu, že budou mít důchody valorizovány plně o inflaci a o třetinu růstu reálných mezd. A klíčová je reforma pro nás, čtyřicátníky a mladší ročníky, protože nám dává jistotu, že na nás průběžný systém bude pamatovat a nebudeme muset systém dofinancovat za dramatických dopadů pro ostatní části státního rozpočtu.“

Neztrácejí lidovci podporu u mladých kvůli svým konzervativním postojům? A jak se jeho ministerstvu daří v digitalizaci služeb? I na to odpovídal Marian Jurečka v Rozstřelu.