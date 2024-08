KOMENTÁŘ: Já a pan Průser? Jen kyselé hrozny, píše ministr průmyslu Síkela

Prý jsem pan Průser. Já a moji nejbližší jsme se to dozvěděli z titulní strany v Česku nejčtenějšího deníku Blesk, který mě tímto označením poctil. Tento deník přitom vlastní Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších mužů v Česku, velmi aktivní v oblasti energetiky, která spadá pod mé ministerstvo.

Připomeňme si, že v loňském roce došlo k tomu, že Daniel Křetínský neuspěl ve snaze koupit jediného přepravce plynu pro český trh, firmu NET4GAS, a společnost získal stát. Koupi jsem coby ministr zodpovědný za energetiku měl na starosti já. A tím započala kampaň v jeho médiích, plná nepřesných či zavádějících informací, která vyvrcholila tvrdými útoky na mě.

Zavádějící informace z Křetínského novin dále šíří jeho lobbisté a PR odborníci na sociálních sítích či v soukromých whatsappových skupinách a snaží se tak proti mně poštvat co nejvíce lidí. Cíleně ale vynechávají důležité informace o tom, jak obchod s plynem vlastně podle zákona funguje. Tyto vynechané informace totiž vytvářejí úplně jiný obraz, který jasně odhaluje, proč Daniel Křetínský a jeho lidé tak vehementně toužili po koupi firmy NET4GAS a proč jsou nyní tak naštvaní, že jim to nevyšlo.

Vytvářejí tedy nepravdivou alternativní realitu o tom, že kvůli tomu, že stát koupil firmu NET4GAS, budou muset čeští občané platit vyšší účty za plyn. Není to pravda.

Nevlastním noviny ani si neplatím armádu PR profesionálů a lobbistů jako pan Křetínský, a proto se musím bránit sám. Pokusím se tedy na tomto místě dovysvětlit to, v čem s vámi zaměstnanci pana Křetínského manipulují.

Asi se shodneme, že zájmem nás všech je, aby do České republiky přitékalo dostatečné množství plynu. Tím, kdo to umožňuje, je jediný provozovatel plynárenské soustavy firma NET4GAS. Platby za její služby jsou proto součástí ceny plynu ve formě poplatků za přepravu.

Výši poplatků stanovuje Energetický regulační úřad. Ten se v rámci toho řídí zákonem tak, aby byla zajištěna finanční stabilita tohoto jediného přepravce. Chrání tak bezpečnost dodávek plynu pro nás všechny, ale také spotřebitele před tím, aby jim přepravce plynu, který je v pozici jediného monopolu, nestanovil cenu nespravedlivě vysokou.

Soukromník, anebo stát

Jde tedy o regulovaný byznys. Podle zákona má ERÚ zajistit, že poplatky pokryjí přepravci oprávněné náklady a zajistí přiměřený zisk. To platí nehledě na to, jestli přepravce vlastní soukromník, anebo stát. ERÚ by k oběma případům přistupoval stejně.

V Česku i v jiných zemích, které se vyrovnávají s důsledky výpadku dovozu ruského plynu, došlo ke snížení objemu plynu, který zemí protéká. Zajištění finanční stability přepravce plynu tedy v zasažených zemích vyžaduje zvyšování poplatků za přepravu plynu. To se ještě ve větší míře než u nás děje v Německu, v Rakousku i na Slovensku, kde přepravce plynu spoluvlastní právě pan Křetínský.

O navýšení poplatků rozhodne Energetický regulační úřad přesně podle pravidel stanovených zákonem. Pokud se to stane, nebude to tedy v žádném případě důsledek toho, že přepravce NET4GAS převzal stát, k navýšení by došlo i v případě, že by firmu koupil soukromník.

Rozdíl mezi důsledky toho, že firmu převezme stát, anebo soukromník, tedy nespočívá v tom, jestli musejí zákazníci hradit poplatky za přepravu plynu, nebo ne. Rozdíl je v tom, komu je hradí. Nikoliv soukromé firmě vlastněné odněkud z Lucemburska, ale vlastní státní společnosti. A to je přesně ten důvod, proč pan Křetínský se svým deníkem, svými PR profesionály a lobbisty tak zuří.

Křetínského média dále píší, že plynovody firmy NET4GAS nic neteče. Je to absolutní lež. Těmito plynovody protéká veškerý plyn, který spotřebovávají české firmy a domácnosti. Přes léto tento plyn slouží k plnění plynových zásobníků, z nichž se letní zásoby využívají v zimě. Tyto zásobníky také loni převzal stát a jsou vysoce ziskové. Také o ty se neúspěšně ucházel pan Křetínský, což samozřejmě výrazně přispívá k jeho nelibosti směrem ke mně.

Stát tedy díky transakci převzal firmu, která je jedním ze základů energetické bezpečnosti naší země. Můžeme se o svou energetickou bezpečnost tedy postarat sami a neriskujeme, že jedinečné postavení, které tato důležitá společnost v české energetice má, zneužije jiný kupující například k nátlaku na stát s cílem navýšit poplatky za přepravu na maximum.

Jde hlavně o bezpečnost

Proto znalecké posudky, které jsme si nechali připravit k určení toho, zda se státu tento nákup vyplatí, jednoznačně potvrzují, že je výhodný. Cena, kterou jsme za firmu vyplatili, je o několik desítek procent nižší, než na kolik ji ohodnotily tyto posudky. Správnost nákupu jasně potvrdily renomované mezinárodní poradenské společnosti EY, londýnská pobočka banky Citigroup a dále Grant Thornton, které provedly oceňovací a potvrzovací analýzy.

Posudky těchto nezávislých, zkušených odborníků zahrnovaly jak informace o poklesu objemu přepravovaného plynu, ke kterému nyní v Evropě dochází, tak všechny ostatní finanční ukazatele. Tento nákup tedy je jednoznačně ekonomicky výhodný. Firma je ale také naprosto nenahraditelná z hlediska zajištění energetické bezpečnosti Česka, protože bez ní bychom se ocitli bez jakýchkoliv dodávek plynu. A to si opravdu v žádném případě nemůžeme dovolit.