Zásobníky plynu jsou na 40 %, bez Ruska vydržíme do konce léta, míní Síkela

Tuzemské zásoby plynu velmi rychle rostou. Ke čtvrtečnímu ránu přesáhly 1,287 miliardy krychlových metrů a tuzemské zásobníky jsou naplněny téměř na 40 procent. Při sněmovních interpelacích to uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela. „V porovnání se spotřebou v předchozích letech by v případě zastavení dodávek z Ruska měly bez omezení spotřeby vydržet současné zásoby přinejmenším do konce léta,“ popsal.