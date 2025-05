Trh s jízdními koly zažíval ještě před pár lety nevídaný rozkvět. „Během pandemie jsme zažili bezprecedentní růst poptávky po jízdních kolech. Lidé hledali bezpečný a aktivní způsob, jak trávit čas venku, a cyklistika se pro mnohé stala ideálním řešením,“ říká Jan Coufal, zakladatel společnosti Bikero.

Výrobci tak často nestíhali dodávat tolik, kolik byli Češi ochotni koupit. „V některých obdobích jsme skutečně nestíhali uspokojit všechny zájemce,“ říká Jan Schindler, majitel velkoobchodní cyklistické sítě Mojekolo.cz.

Nedostatek kol byl tehdy způsoben nejen vysokou poptávkou, ale i zpožděním dodávek a vytížením výrobních kapacit v Evropě i Asii. Trh nebyl na tak masivní zájem připraven. Bylo proto běžné, že se na kola psaly i pořadníky.

Prodejci na nebývalý zájem zareagovali vcelku logicky. V letech 2022 a 2023 si postupně vytvořili dostatečné zásoby. „Zatímco část trhu reagovala opatrně a nákupy pozastavila, my jsme šli vědomě do rizika – rozhodli jsme se předzásobit a zároveň investovat do marketingu v době, kdy ostatní škrtili rozpočty,“ přiznává Jan Coufal.

Prodejci očekávali, že nákupní horečka se ještě nějakou dobu udrží. Po pandemii však trh v roce 2023 čekal strmý sešup. Poptávka se vrátila na předcovidové období, na což ale prodejci nebyli připraveni. Na skladech tak zbývalo velké množství jízdních kol, o které však nebyl zájem. Nebo hůř. „Po odeznění pandemie přišly objednané a zpožděné zásoby z předchozích let, což vedlo k přeplněným skladům,“ popisuje tehdejší situaci Jan Schindler.

S takovou situací se potýkala celá řada prodejců. Řešení zvolil každý po svém. Někdo vyčkával, někdo nabídl slevy, aby zásoby postupně ubývaly „My jsme v reakci na tuto situaci byli nuceni nabídnout výrazné slevy, abychom uvolnili místo a přizpůsobili nabídku aktuální poptávce,“ dodává Jan Schindler.

Někteří prodejci tak nabízí kola ve výrazných slevách dodnes, což však může být problém. „Mnohé značky kol obchodují s minimálním ziskem,“ poukazuje Jan Schindler. Důvodem jsou ale často právě velké zásoby, které se zatím nepodařilo prodat. „Bude trvat ještě minimálně dva roky než se tento stav dostane do normálu,“ myslí si.

Správná strategie se tehdy ukázala jako klíčová pro budoucí vývoj. „Někteří výrobci udělali chyby v plánování a dostali se do existenčních problémů, což vedlo k tlaku na slevy a poklesu marží,“ upozorňuje Schindler.

To ukázal i loňský rok. „Rok 2024 byl pro celý trh extrémně náročný. Poptávka dál klesala – odhadujeme, že o zhruba třicet procent meziročně,“ myslí si Jan Coufal. Zároveň byl trh přesycený zbožím a pod silným tlakem na slevy, což dál vedlo ke snižování marží u většiny prodejců. Nezřídka takové kroky vedly i k záporným hospodářským výsledkům. „Očekáváme zásadní konsolidaci trhu a odchod slabších prodejců,“ dodává Jan Coufal.

Nejvyšší převis nabídky se týká zejména horských kol a komponentů. Kdo se předzásobil v tomto segmentu, udělal v plánování strategickou chybu. „My jsme včas odhadli vývoj a přizpůsobili plánování tak, abychom tomuto scénáři předešli. Díky tomu se doba obrátky našich zásob prodloužila jen mírně – řádově o nižší desítky dní,“ popisuje současnou praxi Coufal.

Příliš velké slevy

I tak však výrazné slevy u konkurence nakonec představovaly problém. „Největší komplikaci pro nás představovala nutnost reagovat na bezprecedentní slevy některých značek, které se prodávaly se slevami padesát až šedesát procent. I když tyto značky přímo nenabízíme, tlak na tržní ceny zasáhl celý sektor,“ dodává Jan Coufal.

Problémem celého trhu tak zůstávají nereálné ceny. „Aktuální ceny kol neodpovídají realitě zdravého obchodování. Zákazník si zvykl na velké slevy a bude velmi těžké vrátit ceny do normálu. K narovnání dojde ve chvíli kdy budou mít všichni výrobci a prodejci zdravé zásoby,“ myslí si Schindler.

Taková situace v konečném důsledku trh s jízdními koly může výrazně proměnit. „Očekáváme, že v následujících letech z něj zmizí minimálně třetina až polovina prodejců – a obdobný vývoj nastane i na straně výrobců,“ predikuje Jan Coufal. Také by podle něj mohlo vzniknout několik silných hráčů, a to právě kvůli spojování a akvizicím.

Bez ohledu na kritickou situaci na trhu s koly však zájem o jízdní kola trvá. Jen není tak silný, jak někteří předpokládali. „Spíše se trh vrátil do normálu. Některé segmenty, například elektrokola, gravely a silniční kola dále rostou,“ uvádí Jan Schindler.