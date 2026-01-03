Používáme třeba o Vánocích plasty, které jsou zbytečné?
Myslím, že ne. Každý plast má svoji funkci a dneska už není doba, kdy by se plasty používaly nahodile nebo nekvalifikovaně. V sedmdesátých nebo osmdesátých letech minulého století plasty občas selhaly. Všichni asi známe scénu z Pelíšků, kde selhaly lžičky od soudruhů z NDR. To se mimochodem scenáristům velmi povedlo. Dneska se to už ale neděje. A pokud ano, tak jde o příklad špatného použití. Ne každý plast se dá použít kamkoliv, každý má svoje místo a svou oblast použití, plasty prostě nejsou stejné.
Hlavně, že máme nyní příbory tlustší, takže když se nedopatřením dostanou do přírody, budou se rozkládat o mnoho déle. Absence zdravého rozumu je v tomto případě do očí bijící.