Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Martina Riemlová
Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více než čtyři desetiletí, tvrdí, že mají v moderním světě své místo a jiné materiály jim v mnoha ohledech nejsou schopné konkurovat.

Používáme třeba o Vánocích plasty, které jsou zbytečné?
Myslím, že ne. Každý plast má svoji funkci a dneska už není doba, kdy by se plasty používaly nahodile nebo nekvalifikovaně. V sedmdesátých nebo osmdesátých letech minulého století plasty občas selhaly. Všichni asi známe scénu z Pelíšků, kde selhaly lžičky od soudruhů z NDR. To se mimochodem scenáristům velmi povedlo. Dneska se to už ale neděje. A pokud ano, tak jde o příklad špatného použití. Ne každý plast se dá použít kamkoliv, každý má svoje místo a svou oblast použití, plasty prostě nejsou stejné.

Hlavně, že máme nyní příbory tlustší, takže když se nedopatřením dostanou do přírody, budou se rozkládat o mnoho déle. Absence zdravého rozumu je v tomto případě do očí bijící.

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

