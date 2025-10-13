Státní podnik, který má prioritně na starosti opravy techniky pro Armádu ČR a základní výcvik pilotů, dnes vyučuje, jak si poradit s drony jako s hrozbou, ale i v situacích, kdy jsou drony cílem bojové mise.
Co se změnilo s válkou na Ukrajině? Jaké nové možnosti nebo poučení jste si z ní odnesli?
Situace se změnila výrazně. Už čtvrtým rokem sledujeme, jak se konflikt promítá do našeho portfolia a jaké dopady má na obranný průmysl, logistiku a výcvik. My jsme státní podnik a musíme reagovat na potřeby Armády České republiky, ke které plníme roli servisní organizace. V rámci naší struktury máme začleněno například Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, kde cvičíme primárně piloty pro naši armádu.
Dnes už simulátory tvoří téměř 50 procent pilotního výcviku. Mladí piloti jsou pak lépe připravení na to létání samotné.