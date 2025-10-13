Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

Premium

Fotogalerie 14

Jiří Protiva, ředitel LOM Praha. | foto: LOM Praha

Tomáš Cafourek
Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu komunikace jsou hlavním poučením z probíhajícího válečného konfliktu, říká ředitel LOM Praha Jiří Protiva. Nedávno byl také jmenován prezidentem Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP).

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Státní podnik, který má prioritně na starosti opravy techniky pro Armádu ČR a základní výcvik pilotů, dnes vyučuje, jak si poradit s drony jako s hrozbou, ale i v situacích, kdy jsou drony cílem bojové mise.

Co se změnilo s válkou na Ukrajině? Jaké nové možnosti nebo poučení jste si z ní odnesli?
Situace se změnila výrazně. Už čtvrtým rokem sledujeme, jak se konflikt promítá do našeho portfolia a jaké dopady má na obranný průmysl, logistiku a výcvik. My jsme státní podnik a musíme reagovat na potřeby Armády České republiky, ke které plníme roli servisní organizace. V rámci naší struktury máme začleněno například Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, kde cvičíme primárně piloty pro naši armádu.

Dnes už simulátory tvoří téměř 50 procent pilotního výcviku. Mladí piloti jsou pak lépe připravení na to létání samotné.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Hypotéky pod tlakem. Češi se obávají rostoucích úrokových sazeb i refixace

Refixace hypotéky bude pro tisíce Čechů znamenat pravděpodobně nárůst úrokové sazby a tím i měsíčních splátek. Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) tak přibývá těch, kde se obávají, zda...

13. října 2025

Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

Premium

Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu komunikace jsou hlavním poučením z probíhajícího válečného konfliktu, říká ředitel LOM Praha Jiří...

13. října 2025

Kuchař nabízí nejdražší hamburger na světě. Vyžaduje smlouvu o mlčenlivosti

Bosco Castro alias BdeVikingo je španělský kuchař, influencer a majitel luxusního restaurantu nedaleko Barcelony. Nyní přišel s nabídkou, v jejímž rámci nabízí vybraným zákazníkům hamburger, který...

12. října 2025

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách...

12. října 2025  16:19

Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku...

12. října 2025

Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

Italské výrobce těstovin zasáhla nová hrozba ze strany amerického prezidenta Trumpa. Ten na jejich výrobky plánuje uvalit 92procentní cla. Krok pro některé výrobce představuje osudový úder. Itálie se...

12. října 2025

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

12. října 2025

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

12. října 2025

Logistika hlásí kritický podstav, autobusy i kamiony nemá kdo řídit

Logistické a dopravní společnosti v Česku hlásí kritický nedostatek pracovníků. Dlouhodobě chybějí řidiči kamionů a autobusů i dalších dopravních prostředků, přestože to nejsou špatně placené pozice....

12. října 2025

Internet je plný přestrojených e-shopů. Lidé netuší, s kým obchodují, říká právník

Premium

Nakupování přes internet zažívá v Česku v posledních letech velký rozmach. Jaká ale v digitální džungli čekají na zákazníky úskalí? Právník Jan Šůra z organizace dTest, která se dlouhodobě zabývá...

11. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Amerika zažívá soumrak řemeslných pivovarů. Náklady stoupají, zákazníci mizí

Řemeslné pivovarnictví ve Spojených čelí největší krizi za posledních dvacet let. Minipivovarům klesají tržby, mnohé na pokles poptávky reagují ukončením provozu. Podle údajů organizace Brewers...

11. října 2025

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Strmým propadem reagovaly v pátek kryptoměny na ohlášení zvýšení cel na čínský dovoz americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle serveru The Economic Times se jednalo o historicky rekordní odliv,...

11. října 2025  16:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.