Jen klacky pod nohy, nic nesmíme. Nejsme konkurence, říká soukromý zemědělec

Řítíme se do průšvihu, varují zemědělci. Při minulé hraboší kalamitě se mluvilo o výši škod přes miliardu korun jen na jižní Moravě. Po pár letech se na tamních polích hlodavci opět přemnožili. Pomohlo by povolení plošné aplikace přípravku na hubení těchto škůdců ministerstvem zemědělství, to ale schválilo jen aplikaci do nor, což je velmi pracné. A navíc ne všude možné, jak se ukazuje na polích soukromého zemědělce z Blučiny na Brněnsku Jiřího Minaříka.

Jestli bude důsledkem menší úroda v části republiky, či obecný nedostatek obilí i krmení pro dobytek, potažmo zdražení potravin, se ukáže. Ale to není jediná potíž, s níž dnes zemědělci bojují. „To jsou samé vyhlášky, zakazování hluboké orby, poznámky, že vypouštíme CO 2 . Staří agronomové jsou rádi, že jdou do důchodu. Kdo v tom bude pokračovat?“ obává se Minařík.