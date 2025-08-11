Jak vlastně statek funguje, směřují se studenti na praxe, nebo po ukončení vzdělání na ČZU?
Studenti sem samozřejmě směřovat můžou, byli bychom velmi rádi, kdyby jich bylo víc, ale bohužel tomu tak není.
Takže jako zbytek republiky trpíte nedostatkem zájemců o práci v zemědělství?
Abych to řekl slušně, jejich ochota jít na praxi do statku je velmi malá, prakticky mizivá. Ale přesto sem v letošním roce nastoupili dva noví inženýři, kteří sem chodili už při studiu loni, takže občas někdo na výběr je. Lidí je ale doopravdy málo. Jinak bych samozřejmě víc chtěl propojit jak studium na ČZU, tak práci na statcích, nakonec je to zájem obou institucí. Ale pro studenty jde často o neatraktivní aktivity. Myslím, že je to jenom o tom, že nemáme jako zemědělci dobré promo, a na druhou stranu není povinné při studiu na ČZU absolvovat praxi na statcích ČZU. Za mně by to měla být povinnost jako v minulosti – studuješ vysokou školu zemědělskou, máme tady statek, budeš tam povinně chodit na praxi.
Většina lidí má dojem, že zemědělec je škůdce společnosti, který pobírá dotace, trápí zvířata a ničí životní prostředí.