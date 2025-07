Proč na rozdíl od USA a dalších částí světa odmítá Evropská unie používat geneticky modifikované potraviny, jež mají větší výnosy, jsou odolnější vůči nemocem a škůdcům a podle vědců jsou z hlediska dopadů na zdraví zcela bezpečné?

Protože názor na geneticky modifikované potraviny (GMO, pozn. red.) není v Evropě jednotný. Některé státy, například Španělsko, jsou pro jejich využívání, jiné jsou ostře proti (Francie, Rakousko). Souvisí to s tím, jak používání GMO vnímají obyvatelé těchto zemí, proto je to dost často politická otázka. I přes dlouholeté používání a konzumaci takových potravin jinde ve světě prostě u některých lidí převládají obavy. A to i u mnohem sofistikovanějších technologií.

V EU se tak potýkáme třeba i s nařízením o nových genomických technikách, které jsou mnohem preciznější než klasická GMO technologie a často umožňují dělat změny, co by mohly vzniknout i přirozenou mutací nebo šlechtěním. V Česku jsme v tomhle ohledu progresivní, máme nově ustavený vládní orgán – Radu vlády pro oblast genetiky a genomiky. Avšak v jiných zemích EU je opozice z řad obyvatel natolik silná, že ve finále pak zástupci jejich vlád pro tyto změny nehlasují.